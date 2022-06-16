Kuzey Kore'de yıkılan nükleer tesisteki tünelde yenileme çalışması - Son Dakika
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Kuzey Kore'de yıkılan nükleer tesisteki tünelde yenileme çalışması

16.06.2022 13:18
Kuzey Kore'de yıkılan nükleer tesisteki tünelde yenileme çalışması

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIC) tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Kore'nin 2018'de yıkılan Punggye-ri Nükleer Test Tesisi'ndeki 3 numaralı tünelde yenileme çalışması yapıldığı belirtilerek her an 7. nükleer testin gerçekleştirebileceği uyarısı yapıldı.

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIC) tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Kore'nin 2018'de yıkılan Punggye-ri Nükleer Test Tesisi'ndeki 3 numaralı tünelde yenileme çalışması yapıldığı belirtilerek her an 7. nükleer testin gerçekleştirebileceği uyarısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen bu yılın başından bu yana 18 füze denemesi gerçekleştirerek bölgede gerilimi arttıran Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer denemeye hazırlandığı iddia edildi. ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIC) tarafından hazırlanan ve uydu görüntülerine de yer verilen raporda, 2018'de yıkılan Punggye-ri Nükleer Test Tesisi'ndeki 3 numaralı tünelde yenileme çalışmaları yapıldığı ifade edildi. Raporda 14 Haziran'da kaydedilen uydu görüntülerine 4 numaralı tüneldeki yenileme çalışmalarının da yansıdığı belirtildi. Ayrıca çerçevesi genişleyen onarım faaliyetlerinin, gelecekteki birden fazla test için tesisi yeniden etkinleştirme çabalarının kanıtı olduğu vurgulandı.

6 NÜKLEER TESTE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Kuzey Kore'nin tek nükleer test sahası olarak bilinen Punggye-ri Nükleer Test Tesisi, 2006'dan 2017'ye kadar 6 yeraltı nükleer silah testine ev sahipliği yapmıştı. Kuzey Kore hükümetinin bölgede artan tansiyonu düşürmek amacıyla tesisi 2018 yılında kullanılamaz hale getirdiği kamuoyuna yansımıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore'de yıkılan nükleer tesisteki tünelde yenileme çalışması - Son Dakika

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