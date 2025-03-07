Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı: Düşmanlarımız korkunç bir bedel ödeyecek - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı: Düşmanlarımız korkunç bir bedel ödeyecek

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Kuzey Kore, ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başlamaya hazırlanan ABD ve Güney Kore'ye gözdağı vererek, "Düşmanlarımız, egemen bir devleti kendini savunmak için en sert tedbirleri almaya mecbur bırakan aptalca ve pervasız savaş tatbikatları nedeniyle korkunç bir bedel ödeyecek" açıklamasında bulundu.

07.03.2025 07:09
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Kuzey Kore'den Kore Yarımadası ve çevresinde gerilimi artıracak bir çıkış geldi. Resmi Kuzey Kore basını tarafından yayınlanan bir açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin önümüzdeki hafta itibariyle ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başlayacağı hatırlatılarak, "Bu tatbikatta ülkemize karşı tam kapsamlı bir savaş simüle edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'nin düşmanlarının "yıllık" ve "savunma amaçlı" olduğunu iddia ettiği tatbikatların bölgesel gerilimi artırdığı savunulan açıklamada, "Dünyanın Mart ayının Kore Yarımadası'nda nasıl geçeceğini daha önce görülmemiş bir kaygı ve endişeyle izlemesi şaşırtıcı değil" yorumunda bulunuldu.

"YANIT VERMEK KAÇINILMAZ HALE GELDİ"

ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri faaliyetlerini Özgürlük Kalkanı Tatbikatı öncesinde de sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, ABD'ye ait nükleer denizaltı USS Carl Vinson'un Güney Kore'ye gelmesi ve ABD ile Güney Kore ordularının ortak bir gerçek atış tatbikatı yapması eleştirildi. "Dünyadaki hiçbir ülke göz göre göre artan güvenlik tehditleri karşısında sessiz kalamaz" denilen açıklamada, "Bir yanıt vermek kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

"ABD'nin askeri güç gösterilerinde rekorlar kırmaya devam etmesi halinde bizim de stratejik caydırıcılık uygulama konusunda rekorlar kırmaktan başka çaremizin kalmayacağını açıkça belirtmiştik" açıklamasında istinaden, "Düşmanlarımız, egemen bir devleti kendini savunmak için en sert tedbirleri almaya mecbur bırakan aptalca ve pervasız savaş tatbikatları nedeniyle korkunç bir bedel ödeyecek" ifadelerine yer verildi.

ÖZGÜRLÜK KALKANI TATBİKATI 10 MART'TA BAŞLAYACAK

ABD ordusundan yapılan açıklamada, 10- 21 Mart 2025 tarihleri arasında Güney Kore ile birlikte ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın gerçekleştirileceği bildirilmişti. Tatbikatın, Washington - Seul ittifakının askeri müdahale yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığı vurgulanmıştı.

Kuzey Kore\'den ABD ve Güney Kore\'ye gözdağı: Düşmanlarımız korkunç bir bedel ödeyecek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı: Düşmanlarımız korkunç bir bedel ödeyecek - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • RotasizGassal:
    Safi rüzgar...Atalarımızın da dediği üzere havlayan herhangi bir canlı ısırmaz. 15 6 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    atma Ziya 13 1 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Yer elması senin akıbetin iyi görünmüyo 3 2 Yanıtla
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