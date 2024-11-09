Kuzey Kore'den GPS Sinyali Karıştırma Saldırısı

Politika

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin "GPS sinyali karıştırma" saldırıları düzenlediğini, bazı gemi ve sivil uçakların navigasyon sistemlerinin saldırılardan olumsuz etkilendiği bildirildi.

Kuzey Kore art arda gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, bu kez Güney Kore'nin GPS (Küresel Konumlama Sistemi) altyapısını hedef aldı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Haeju ve Kaesong şehirlerinden Güney Kore'ye GPS sinyali karıştırma saldırıları düzenlediği duyuruldu. Bazı gemi ve sivil uçakların navigasyon sistemlerinin saldırılardan olumsuz etkilendiği kaydedilirken, Sarı Deniz'de seyreden hava ve deniz taşıtlarına dikkatli olma uyarısı yapıldı. Güney Kore ordusunun saldırılardan etkilenmediği vurgulanan açıklamada, "Kuzey Kore'yi GPS provokasyonunu derhal durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

Kuzey Kore benzer saldırılar gerçekleştirmişti

Kuzey Kore, 29 Mayıs ve 2 Haziran arasında Güney Kore'nin kuzeybatı sınır bölgelerini hedef alan çok sayıda GPS sinyali karıştırma saldırısı gerçekleştirmişti. Son olarak salı günü şüpheli bir saldırı tespit edildiği açıklanmıştı.

Güney Kore uluslararası kurumlara tedbir çağrısında bulunmuştu

Geçtiğimiz Haziran ayında Kuzey Kore'nin GPS sinyali karıştırma saldırıları hakkında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) bilgi veren Güney Kore, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı tedbir alınması çağrısında bulunmuştu.

ABD Uzay Kuvvetleri tarafından yönetilen uydu tabanlı bir radyo navigasyon sistemi olan GPS, uydu sinyalleri aracılığıyla küresel çapta konum belirleme hizmeti sağlıyor. - SEUL