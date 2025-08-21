Kuzey Kore'den Nükleer Tehdit: Gizli Füze Üssü

ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) uydu görüntülerine dayanarak hazırladığı raporda, Kuzey Kore'nin Çin sınırına yakın bir bölgede kıtalararası balistik füzelere ev sahipliği yapan gizli bir füze üssüne sahip olduğunu belirterek, "Bu füzeler, Doğu Asya ve ABD anakarası için potansiyel bir nükleer tehdit oluşturmaktadır" uyarısında bulundu.

ABD'li düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) bünyesinde bulunan ve Kore konusunda analizler yapan Beyond Parallel (Paralelin Ötesi) adlı araştırma grubunun hazırladığı rapor, Kuzey Kore'nin gizli bir füze üssüne sahip olduğunu ortaya çıkardı. Açık kaynaklar üzerinden ilk kez doğrulanan söz konusu tesisin, Kuzey Pyongan eyaletindeki Sinpung-dong Füze Üssü olduğu, üssün Çin sınırına yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtildi. Sinpung-dong Füze Üssü'nün kıtalararası balistik füzelere ev sahipliği yaptığı kaydedilerek, "Ön analizler, üssün nükleer silah taşıma kapasitesine sahip 6 ila 9 arasında Hwasong-15 veya Hwasong-18 ICBM ya da türü henüz bilinmeyen bir kıtalararası balistik füzeler ile donatılmış tugay büyüklüğünde bir birimi barındırdığını göstermektedir. Üste ayrıca taşıyıcı-yükleyici-fırlatıcılar (TEL) veya mobil-yükleyici-fırlatıcılar da (MEL) bulunmaktadır" denildi. Burada bulunan kıtalararası balistik füzelerin dünyanın birçok bölgesine nükleer saldırı gerçekleştirmek için kullanılabileceği hatırlatılan raporda, "Bu füzeler, Doğu Asya ve ABD anakarası için potansiyel bir nükleer tehdit oluşturmaktadır" uyarısında bulunuldu.

"Kuzey Kore'nin gizli tuttuğu çok sayıdaki üsten biri"

2004-2014 yılları arasında inşası tamamlanan üssün, Kuzey Kore'nin gizli tuttuğu 15 ila 20 arasındaki balistik füze üssünden biri olduğu kaydedildi. Raporda, "Sinpung-dong Füze Üssü'nün, ABD ile Kuzey Kore arasında bugüne kadar yürütülen herhangi bir nükleer silahsızlanma müzakeresinin konusu olduğu bilinmemektedir" tespitinde bulunuldu. Yeni keşfedilen üssün Pyongyang yönetiminin artan nükleer yeteneklerinin göstergesi olduğuna dikkat çekilerek, "Kuzey Kore'nin Sinpung-dong Füze Üssü ve stratejik balistik füze programına dahil olan diğer üsleri, ülkenin gelişmekte olan balistik füze stratejisinin, artan stratejik nükleer caydırıcılığının ve saldırı yeteneklerinin temel bileşenlerini temsil etmektedir" denildi. - WASHINGTON