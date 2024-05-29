Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Tebrik Mesajı Gönderdi

Politika

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mesajı gönderdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Azerbaycan'da dün kutlanan 28 Mayıs Bağımsızlık Günü nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mesajı gönderdi. Mesajında Azerbaycan halkının ve hükümetinin Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Kim, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da gelişeceğine dair inancını dile getirdi. Kuzey Kore lideri Kim, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik çalışmalarında Aliyev'e başarılar diledi. - PYONGYANG