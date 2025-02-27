Kuzey Kore, Rusya'ya Ek Birlik Gönderdi - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore, Rusya'ya Ek Birlik Gönderdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Ukrayna için Rusya'ya ek asker göndermesini duyurdu.

27.02.2025 10:19
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya ek birlik gönderdiğini açıkladı.

Güney Kore İstihbarat Servisi, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya ek birlik gönderdiğini duyurdu. İstihbarat Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşık bir aylık aranın ardından Kuzey Kore birlikleri şubat ayının ilk haftasından itibaren Kursk'taki cephe bölgesine yeniden yerleştirildi. Ek birliklerin konuşlandırıldığı anlaşılıyor, ancak sayıları hala inceleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'nin asker göndermesine ilişkin Moskova ve Pyongyang tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Güney Kore İstihbarat Servisi verilerine göre Kuzey Kore'nin geçtiğimiz yıl Rusya'nın Kursk bölgesine yaklaşık 11 bin asker konuşlandırdığı tahmin ediliyor. Ukrayna yönetimi, Kuzey Kore güçlerinin Rusya'da ağır kayıplar verdiğini, ocak ayı başlarında 3 binden fazla askerin öldüğünü veya yaralandığını açıklamıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

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