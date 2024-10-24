Kuzey Kore'ye Kınama: Güney Korea ve Polonya Anlaştı - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore'ye Kınama: Güney Korea ve Polonya Anlaştı

Güney Kore ve Polonya liderleri, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini kınadı.

24.10.2024 12:41
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, " Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve BM Tüzüğü'nün doğrudan ihlali olduğu ve Kore Yarımadası ve Avrupa'nın ötesine geçerek küresel güvenliği tehdit eden bir provokasyon olduğu konusunda mutabık kaldık" dedi.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Güney Kore'ye 4 günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi. Duda, temasları çerçevesinde başkent Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Yeol ve Duda, Güney Kore'nin K2 tanklarının yıl sonuna kadar Polonya'ya ihracatı için yeni bir sözleşme imzalanması konusunda anlaştı.

Duda ve Yeol'den Kuzey Kore'ye kınama

Duda ve Yeol, basın açıklaması sırasında Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini kınadıklarını ifade etti. Yeol, "Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve BM Tüzüğü'nün doğrudan ihlali olduğu ve Kore Yarımadası ve Avrupa'nın ötesine geçerek küresel güvenliği tehdit eden bir provokasyon olduğu konusunda mutabık kaldık" dedi.

İki ülke arasında işbirliği

Güney Kore Devlet Başkanı Yeol, Güney Kore ve Polonya'nın özgürlük, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerleri paylaşan ortaklar olduğunu ve Seul'un savunmanın yanı sıra çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek istediğini söyledi. Ülkesinin Ukrayna'nın savaş sonrası dönemde yeniden inşasında Polonya ile işbirliği yapmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Güney Kore lideri ayrıca, Güney Kore ve Polonya'nın savunma diyaloğu için yeni bir forum kuracaklarını ve iki ülkeyi etkileyen güvenlik konularında yakın işbirliği yapacaklarını belirtti. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore'ye Kınama: Güney Korea ve Polonya Anlaştı - Son Dakika

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