Kuzey Kore, Yeni İHA ve Yapay Zeka Teknolojilerini Tanıttı

Kuzey Kore, erken ihbar ve kontrol uçağı olduğu düşünülen hava aracını ilk kez görücüye çıkardı. Yapay zekalı intihar dronları dahil son teknoloji silahların performansını denetleyen ülke lideri Kim Jong-Un, ordunun insansız hava araçları (İHA) ve yapay zeka teknolojileri ile modernize edilmesi talimatını verdi.

Balistik füze ve nükleer silah programı ile gündemden düşmeyen Kuzey Kore'den, dikkat çeken bir hamle geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamaya göre, ülke lideri Kim Jong-Un, savunma sanayii kuruluşlarını denetleyerek geliştirilen son silah sistemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. İhbar ve kontrol uçağı olduğu düşünülen ve ilk kez fotoğrafları yayınlanan bir hava aracına binen Kim, ayrıca yapay zeka tarafından desteklenen intihar donlarının testine katıldı. Kim, yeni tip stratejik keşif İHA'sını da inceledi.

Kim ordunun modernize edilmesi talimatını verdi

Burada yaptığı konuşmada ordunun insansız hava araçları ve yapay zeka teknolojileri ile modernize edilmesi talimatını veren Kim, "Modern savaşın gerekliliklerine uygun olarak bu bu teknolojilerin hızlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmek önemlidir" ifadelerini kullandı. Yeni sinyal karıştırma ve saldırı sistemlerinin üretimine başlanmasından da memnuniyet duyduğunu vurgulayan Kim, "Güncel teknoloji ile geliştirilen özel araçlarımız, olası tehditlerin izlenmesinde ve hayati öneme sahip istihbarat bilgilerinin toplanmasında büyük rol oynayacak. Bu araçlar, düşman hedeflerini etkisiz hale getirme kabiliyetinin artırılmasına da katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

ABD ve Güney Kore'ye gözdağı olarak yorumlandı

Kuzey Kore'nin son adımının ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştirdiği 11 günlük ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın hemen sonrasında gelmesi Washington - Seul ittifakına gözdağı olarak yorumlandı. - PYONGYANG