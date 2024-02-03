Kuzey Kore, yeni tip füzelerin test edildiğini açıkladı

Kuzey Kore, dün ateşlediği füzelerin "süper büyük savaş başlığı" taşıyan bir seyir füzesi ile yeni tip bir uçaksavar füzesi olduğunu açıkladı.
Art arda gerçekleştirdiği silah testleri ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran Kuzey Kore'den dün ateşlediği füzelere ilişkin resmi açıklama geldi. Kuzey Kore Füze İdaresi'nden yapılan açıklamada, "süper büyük savaş başlığı" taşıyan bir seyir füzesi ile yeni tip bir uçaksavar füzesinin test edildiği bildirildi. Açıklamada, "Testler, yeni tip silah sistemlerinin işlevi, performansı ve teknolojilerinin hızla geliştirilmesi adına ilgili savunma bilimleri enstitüleri tarafından yürütülen normal faaliyetlerin bir parçasıdır ve bölgesel durumla ilgisi yoktur" denildi. Yapılan denemelerin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde bir etkisinin olmadığı ifade edildi. Füzelere ait uçuş mesafesi ve irtifa gibi teknik detaylara dair bilgi verilmedi.
Güney Kore ordusu alarma geçmişti
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin ülkenin batı kıyısı açıklarından birden çok seyir füzesi ateşlediği belirtilmişti. Atışların yerel saatle 11.00 sıralarında yapıldığı kaydedilirken, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı ABD ile koordinasyonun sürdürüleceği vurgulanmıştı.
Pyongyang yılın başından bu yana 4 deneme yapmıştı
Son silah testi ile birlikte Pyongyang'ın yılın başından bu yana gerçekleştirdiği seyir füzesi denemelerinin sayısı 4'e yükselmişti. 24 Ocak ve 28 Ocak'ta "Pulhwasal-3-31" adlı yeni stratejik seyir füzesini test eden Kuzey Kore, 30 Ocak'ta bir diğer stratejik seyir füzesi "Hwasal-2"yi denemişti. - PYONGYANG
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