KYB Başkanı Talabani geçici IKBY hükümetinden çekildi, siyasi kriz derinleşti

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Talabani'nin geçici hükümetten çekilmesinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) siyasi kriz derinleşti. Talabani, "Meclisin alacağı kararları tanımayacağız" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Ekim 2024 seçimlerinden sonra yaşanan siyasi kriz nedeniyle görevine geçici hükümet olarak devam eden koalisyon dağıldı. Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) koalisyon ortağı olan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Talabani, hükümetten çekilme kararı aldı.

Talabani, çekilme kararını IKBY meclisinin siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle yaklaşık 2 yıldır çalışmalarına ara vermesinin ardından 4 Kasım'da toplanarak KDP adayı Vala Ferit İbrahim'i meclis başkanı olarak seçmesinin ardından alındığını belirterek, "Meclisin alacağı kararları tanımayacağız" dedi.

Mevcut hükümetin iki yıldır geçici hükümet olarak görev yaptığını altını çizen Talabani, "Bu hükümet iki yıldır geçici hükümettir ve vatandaşlara hiçbir şey sunamamıştır" ifadelerini kullandı. IKBY ile Bağdat arasındaki petrol ve benzin fiyatları arasındaki farklılıklara işaret eden Talabani, bunların hükümetin görevlerini yerine getiremediğinin göstergesi olduğunu belirterek, "KYB kendi nüfuz alanındaki bölgelerde halkın hizmetine yönelik tüm imkan ve kaynaklarını seferber edecektir" dedi.

KDP'nin attığı adımların beklenen sonuçları vermeyeceğini savunan Talabani, partinin ortaya koyduğu programın vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermediğini öne sürdü. KDP'ye seslenen Talabani, "Siz anlaşmalar yapmak ve usulsüzlüklerin bulunduğu oturumlar düzenlemekle meşgulken, biz Bağdat ile birlikte yaşamanın yollarını arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Talabani, KDP'nin IKBY Başkanı seçmesi halinde kendilerinin de bir başkan seçeceğini, hükümet kurması durumunda kendilerinin de hükümet oluşturacağını ve bakan ataması halinde kendi bölgelerinde bakan atayacaklarını bildirdi.

Talabani, KDP'ye yönelik çağrısında, "Yaptığınız şeyin doğru olmadığını siz de biliyorsunuz. Ancak halkımızı korkutmamanızı istiyorum. IKBY'de hiçbir vatandaşın kanının dökülmesine izin vermeyeceğimize dair Allah'a söz verdik" ifadelerini kullandı. Talabani, KYB'nin bölgedeki tarihi rolüne de değinerek, "Burası KYB'nin bölgesidir. Biz bu bölge için kanımızı feda ettik" dedi.

2 yıllık siyasi krizin arka planı

IKBY'de siyasi kriz, 20 Ekim 2024'te gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından KDP ile KYB arasında yeni hükümetin kurulması konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle derinleşti. Yaklaşık iki yıl aradan sonra 4 Kasım'da Erbil'de yeniden toplanan IKBY Parlamentosu'nun oturumuna 100 milletvekilinden 52'si katıldı. KYB ve Şasvar Abdülvahid liderliğindeki Yeni Nesil Hareketi oturumu boykot etti ve alınan kararları tanımadıklarını açıkladı.

IKBY'de 6'ncı dönem parlamento seçimleri 20 Ekim 2024'te gerçekleştirilmiş, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu 30 Ekim 2024'te 100 sandalyeli parlamentonun sonuçlarını açıklamıştı.

Açıklanan sonuçlarına göre KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birliği 7, Tutum Listesi 4, İslami Adalet Topluluğu 3, Halk Cephesi 2 sandalye kazanmıştı. Değişim Hareketi (Goran) ile Kürdistan İttifakı birer sandalye elde ederken, Türkmen, Hristiyan ve Ermeni bileşenlere ayrılan kontenjanlardan 5 sandalye belirlenmişti.