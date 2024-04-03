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Lapseki'de İYİ Parti'den Belediye Başkanı Atilla Öztürk göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Lapseki'de İYİ Parti'den Belediye Başkanı Atilla Öztürk göreve başladı

Lapseki\'de İYİ Parti\'den Belediye Başkanı Atilla Öztürk göreve başladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den Belediye Başkanı seçilen Atilla Öztürk, görevine başladı.

03.04.2024 13:37  Güncelleme: 13:40
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den Belediye Başkanı seçilen Atilla Öztürk, İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Ardından Lapseki Belediyesine geçen Belediye Başkanı Atilla Öztürk, devir teslim töreni sonrası görevine başladı.

Lapseki'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Belediye Başkanlığını İYİ Partili Atilla Öztürk kazandı. Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, partililer ve belediye meclis üyeleriyle birlikte ilçe Seçim Kurulu'na giderek, mazbatasını aldı. Ardından Lapseki Belediyesine geçti. Tebrikleri kabul eden Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, devir teslim töreninde önceki dönem Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'dan görevi devralarak, göreve başladı.

Devir teslim töreninde konuşan önceki dönem Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Geçtiğimiz Pazar günü Türkiye'de ve Lapseki'de yapılmış olan yerel seçimler neticesinde 5 yıllığına yeni belediye başkanlığı ve meclis üyeleri yeniden seçilmiş oldu. Ben yeni seçilen hem Belediye Başkanı arkadaşımıza hem de meclis üyelerine hayırlı olsun diyorum. 5 yıl içerisinde yapılacak olan görevler için biz Lapsekililer olarak yapılacak işleri takip edeceğiz. Lapseki, geçtiğimiz 2 dönem içerisinde en iyi yatırım alan, en iyi yatırım yapan belediye ve ilçelerden bir tanesi oldu. Devam eden projeler var. Bu projelerin bitmesi Lapseki için önemli. Bu projelerin bitmesi konusunda Lapsekililer takipçi olacaklardır. Ben Atilla Başkana tekrar hayırlı olsun diyorum. Yeni görevinde başarılar diliyorum. İnşallah yeni meclisle Lapseki'ye daha iyi işler yapar diye dua ediyoruz" dedi.

Görevi devralan Lapseki'nin yeni Belediye Başkanı İYİ Partili Atilla Öztürk ise, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini atlattık. Adil ve güzel bir seçim oldu. Bizi destekleyen, desteklemeyen tüm Lapseki'nin bütün halkına, yaşlılarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize herkese çok teşekkür ediyorum. İki dönem belediye başkanlığı yapan Eyüp beye de yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Lapseki'ye bir tane çivi çakabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Lapseki'de İYİ Parti'den Belediye Başkanı Atilla Öztürk göreve başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lapseki'de İYİ Parti'den Belediye Başkanı Atilla Öztürk göreve başladı - Son Dakika
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