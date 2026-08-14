Lavrov'dan ABD'ye Ukrayna Saldırıları Suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lavrov'dan ABD'ye Ukrayna Saldırıları Suçlaması

Lavrov\'dan ABD\'ye Ukrayna Saldırıları Suçlaması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarında rolü olduğu inancında. Yanıt bekliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarına dahil olduğuna inandıklarını ve konu hakkında ABD yönetiminden açıklama talep ettiklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerine düzenlediği saldırılar hakkında açıklamada bulundu. Lavrov, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarına dahil olduğuna inandıklarını ve konuyu ABD yönetimine ilettiklerini açıkladı. ABD'nin söz konusu desteğinin istihbarat sağlanmasını da içerdiğini belirten Lavrov, "ABD'nin, Rusya topraklarının derinliklerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesinde çok daha fazla rol oynadığı gerçeği de dahil olmak üzere çeşitli konularda açıklama talep eden bir dizi soru ilettik. Yanıt bekliyoruz" ifadelerini kullandı. ABD tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir yıl önceki zirvede ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya'nın ABD'nin barış önerilerini desteklemeye hazır olduğunu söylediğini aktardı. Lavrov, Putin'in Trump'a, "Donald, bize öneriler gönderdin ve bunlar üzerine düşündüm. Uzlaşma gerektiren konular var. Ancak önerilerini bana gönderdiğin şekliyle kabul ediyorum" dediğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise daha önce yaptığı bir açıklamada, zirvede herhangi bir anlaşmaya varıldığını reddetmiş ve böyle bir anlaşma yapılmış olsaydı savaşın şu anda sona ermiş olacağını söylemişti.

"Mesele, beraberlerinde ne getirecekleri"

Lavrov, Putin'in Trump'ın Ukrayna konusunda görevlendireceği temsilcileri yeniden Rusya'da ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, "Mesele, beraberlerinde ne getirecekleri" dedi.

Lavrov ayrıca Moskova'nın, Ukrayna ordusuna yönelik Batı ülkelerinin sağladığı tedariki yok etme çabalarını yoğunlaştıracağını söyledi. Lavrov, "Batı'dan Kiev'in savaş makinesini besleyen her şeyi ortadan kaldırmak için yöntemlerimizi çok daha sert hale getireceğiz. Bunu zaten yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Sergey Lavrov, Dış Politika, Politika, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Lavrov'dan ABD'ye Ukrayna Saldırıları Suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu
Ankara’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
Babasının izinden gitti Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi
Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı

15:15
Süper Lig’de yeni dönem Hacıosmanoğlu açıkladı
Süper Lig'de yeni dönem! Hacıosmanoğlu açıkladı
14:53
Transfer yapmayan Galatasaray’da ayrılık TFF’ye bildirildi
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! TFF'ye bildirildi
14:47
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
14:31
Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil Yazgan’dan ilk açıklama Bambaşka bir iddiası var
Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var
13:35
Letonya hava sahasına giren İHA’yı Türk jetleri düşürdü
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü
13:26
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 17:53:32. #7.13#
SON DAKİKA: Lavrov'dan ABD'ye Ukrayna Saldırıları Suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.