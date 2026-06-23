Lavrov'dan Arap Ülkelerine Uyarı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Arap ülkelerinin İran'a karşı birleşmeye başlamasının bir hata olacağına inanıyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da büyükelçilerle bir araya geldi. Toplantı sırasında konuşan Lavrov, "Arap ülkelerinin İran'a karşı karşı birleşmeye başlamasının bir hata olacağına inanıyoruz" dedi. Lavrov, Arap ülkelerinde şu ana kadar böyle bir durumun gözlenmediğini de vurguladı. - MOSKOVA