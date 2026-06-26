Lavrov'dan Rubio'ya Tepki - Son Dakika
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Lavrov'dan Rubio'ya Tepki

26.06.2026 15:11
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Lavrov, Rubio'nun zirve açıklamasına yanıt vererek anlaşma olmadığını iddia etmenin uygun olmadığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki Anchorage Zirvesi hakkındaki açıklamasına tepki göstererek, "Ortada bir anlaşma olmadığını iddia etmek pek şık bir davranış değil" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarında ABD'nin rolünün "netleştirilmesi" çağrısında bulundu. Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ağustos 2025'te ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage'ta düzenlenen zirve hakkındaki sözlerini eleştirdi.

Lavrov, söz konusu zirveye ilişkin ilk kez detaylı bir açıklama yaparak, zirveden günler önce Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'ya getirdiği ABD tekliflerini, Putin'in zirve sırasında madde madde üzerinden geçerek okuduğunu belirtti.

Toplantıda ise, Witkoff, Trump ve Rubio'nun gözü önünde Putin'in maddeleri doğru not edip etmediğini bizzat Witkoff'a teyit ettirdiğini ve Witkoff'un her seferinde bunu onayladığını aktaran Lavrov, "Meslektaşım Rubio, Alaska'da sadece tekliflerin olduğunu ama bir anlaşma olmadığını söylediğinde, 'anlaşma' ile aslında neyi kastettiğimiz sorusu ortaya çıkıyor. Eğer bir taraf bu olayda ABD krizin çözümü için tekliflerini masaya koyuyor, diğer taraf da bu tekliflere onay verdiğini ifade ediyorsa; ortada bir anlaşma olmadığını iddia etmek pek şık bir davranış değil" dedi.

"Alaska'da bir öneri sunuldu"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün Körfez turunun son durağı olan Bahreyn'de Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) dışişleri bakanları ile düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada, Anchorage Zirvesine değinmişti. Rubio, "Alaska'da bir anlaşma yapılmadı, Alaska'da bir öneri sunuldu. Bu hiçbir zaman bir anlaşma olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

"Mutlak tarafsız bir ABD yok"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise, Trump'ın arabuluculuk çabalarına değer verdiğini ve bunların yeniden başlamasını umduğunu yineledi. Peskov, "ABD'yi tarafsız bir arabulucu olarak görüp görmedikleri" yönündeki bir soruya, ABD'nin Ukrayna'ya silah satmaya ve teknolojik destek sağlamaya devam etmesi nedeniyle "mutlak bir tarafsızlıktan" söz edilemeyeceğini belirtti.

Öte yandan Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna ile gelecekte yürütülecek her türlü diplomatik girişimin Trump ile Anchorage'ta yaptığı zirvede ele alınan şartlara da dayanması gerektiğini aktarmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Lavrov'dan Rubio'ya Tepki - Son Dakika

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