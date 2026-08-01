Letonya, Belarus Sınırını Kapatıyor - Son Dakika
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Letonya, Belarus Sınırını Kapatıyor

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Letonya İçişleri Bakanı, Belarus sınırının teknik nedenlerle kapandığını açıkladı.

Letonya İçişleri Bakanı Janis Dombrava, Belarus ile sınırın kapatıldığını duyurdu.

Letonya İçişleri Bakanı Janis Dombrava sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Belarus ile sınırın teknik nedenlerle kapatıldığını ifade etti. Dombrava, "Henüz Letonya'ya dönmemiş olanları diğer rotaları kullanmaya çağrıyoruz" dedi.

Letonya, Belarus'un yol açtığı düzensiz göçü gerekçe göstererek Belarus ile olan Silene sınır kapısını 2023'te kapatmıştı. O zamandan beri Paternieki, iki ülke arasında faaliyet gösteren tek sınır kapısı olmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Letonya, Belarus Sınırını Kapatıyor - Son Dakika

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