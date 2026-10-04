Letonya seçiminde Birleşik Liste yüzde 35,5 oyla ilk sırada oldu, koalisyon belirsiz

Letonya'da dün gerçekleştirilen parlamento seçiminde Başbakan Andris Kulbergs'in merkez sağ partisi Birleşik Liste ilk sırada yer alırken, popülist partilerin de güç kazanması yeni bir koalisyon kurulması ihtimalini gündeme getirdi.

Letonya'da parlamento seçimi, Rusya kaynaklı güvenlik endişeleri, artan hayat pahalılığı ve ekonomik sorunların gölgesinde dün gerçekleştirildi. Ülkede 1 milyon 541 bin 102 seçmen, parlamentoda görev yapacak isimleri belirlemek için sandık başına giderken, oyların yüzde 80'inin sayılmasının ardından seçim sonuçları da şekillenmeye başladı. İlk sonuçlara göre, Başbakan Andris Kulbergs'in merkez sağdaki Birleşik Liste partisi yüzde 35,5 oyla ilk sırada yer aldı.

Başbakan Kulbergs gazetecilere yaptığı açıklamada, "Henüz sonu gelmedi, ancak beklenenden daha yüksek" dedi. Kulbergs, sonucun "insanların gerçekten değişim istediği" ve "ekonomik büyüme" ile "Letonya'nın çocukları için bir gelecek" anlamına geldiğini söyledi.

Letonya Birinci ikinci sırada

Popülist parti Letonya Birinci (LPV) yüzde 13,4 oyla ikinci sırada yer aldı. LPV'yi, muhalifleri tarafından Rusya yanlısı olmakla eleştirilen Egemen Güç/Genç Letonyalılar Birliği (SV/AJ) koalisyonu yüzde 11,57 oyla takip etti. İlericiler (Progressives) yüzde 6,83 oy aldı.

Koalisyon ortağı barajı aşamadı

Seçim sonuçları, iktidardaki koalisyonun geleceğini de belirsiz hale getirdi. Koalisyon ortaklarından Yeşiller ve Çiftçiler Birliği, parlamentoya girmek için gereken yüzde 5'lik seçim barajının altında kalarak yüzde 4,88 oy aldı. Diğer koalisyon ortakları Yeni Birlik yüzde 6,01 ve Ulusal İttifak yüzde 9,14 oy alırken, mevcut tablo Kulbergs'in yeni bir hükümet koalisyonu kurmak zorunda kalabileceğine işaret etti.

"Letonya Birinci hükümet kurma sürecinde müzakereye hazır"

Seçimin ardından gözler hükümetin nasıl şekilleneceğine çevrildi. Birleşik Liste'nin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle Başbakan Kulbergs'in koalisyon görüşmeleri yürütmesi bekleniyor. Kulbergs'in partisinden yetkililer, öncelikle mevcut koalisyon ortakları Yeni Birlik ve Ulusal İttifak ile görüşeceklerini belirtirken, ikinci sıradaki Letonya Birinci de hükümet kurma sürecinde Birleşik Liste ile müzakereye hazır olduğunu bidirdi.

Resmi sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.