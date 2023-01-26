6'lı Masa toplantısı öncesi İYİ Parti cephesinden sürpriz çıkış: Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamıyoruz - Son Dakika
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6'lı Masa toplantısı öncesi İYİ Parti cephesinden sürpriz çıkış: Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamıyoruz

26.01.2023 13:17

6'lı Masa cumhurbaşkanı adayının isminin ele alınacağı toplantı için bir araya geliyor. Kritik toplantıdan çıkacak kararlar merak konusu olurken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan sürpriz bir çıkış geldi. Paçacı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını dile getirirken "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil" ifadelerinde bulundu.

Altılı Masa bugün ilk kez cumhurbaşkanı adayını konuşmak için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanıyor. Akşener'in "kazanabilecek aday" talebiyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı uzun süredir konuşuluyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ise bugün verdiği bir röportajda parti olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktıklarını açık bir şekilde ifade etti.

"SOKAKTAKİ İTİRAZI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Cihan Paçacı, "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'Dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'Dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'Var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var" ifadelerini kullandı.

"PARTİ KURULLARI KEMAL BEY'İ ONAYLAYACAK NOKTADA DEĞİL"

Paçacı, Alçı'nın, "Sayın Akşener ve İYİ Parti, Kemal Bey'in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak?" sorusuna ise "Nagehan Hanım, parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" cevabını verdi.

AÇIKLAMA GÜNÜ MANİDAR

İYİ Partili Paçacı'nın gündeme bomba gibi düşen bu çıkışının 6'lı Masa'nın adayı konuşmak için toplandığı güne denk gelmesi dikkat çekti. Konuyla ilgili Akşener cephesinden bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.

YORUMLAR (4)
  • Mevlüt Sarioğlu: İYİDE chp sizin emrinizlemi hareket edecek daha dün parti kurmuşsun bugün tarihin chpsine komut veriyorsun kimsiniz siz Cevap Yaz 78 32 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Aman kaynana Bay Kemal duymasın,zaten tutturdu olcam diye.Acaba 6'lı ganyan masası ne diyecek bu işe,zaten ortada aday falan da yok maalesef. Cevap Yaz 66 51 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika 6'lı Masa toplantısı öncesi İYİ Parti cephesinden sürpriz çıkış: Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamıyoruz - Son Dakika


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