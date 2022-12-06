Mansur Yavaş'ın adaylık sorusuna verdiği yanıt tüm salonu kahkahaya boğdu - Son Dakika
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Mansur Yavaş'ın adaylık sorusuna verdiği yanıt tüm salonu kahkahaya boğdu

06.12.2022 21:46

Öğrencilerden gelen, "Aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum" sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

2023 seçimleri yaklaştıkça, 6'lı masanın adayının kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Adaylık için adı en çok geçenlerden olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir üniversitede gençlerle buluştu. Yavaş adaylıkla ilgili gelen bir soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

VERDİĞİ YANIT SONRASI ÖĞRENCİLER GÜLÜMSEDİ

Bir öğrencinin "Aday olacak mısınız?" sorusuna Yavaş'ın "Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum." demesinin ardından salonda gülüşmeler yaşandı.

"BİZ NE DERLERSE ONA UYACAĞIZ"

Yavaş konu hakkında, "Şöyle, çocuklar sağ olun. Sizlerin teveccühü, güzel bakan güzel görürmüş ama bizi Ankara halkı Ankara için seçti ve hizmet etmemizi bekliyor. Bizden başka bir görev istenirse biliyorsunuz bu 6'lı masanın görevi. Biz ne derlerse ona uyacağız ama çok samimi olarak bir şey söyleyeceğim. Hem 6 milyonluk bir şehirde belediye başkanı olacaksınız, hem de korumasız, rahat bir şekilde halkın içerisinde gezebileceksiniz. Daha bundan büyük makam da sanmıyorum, bunu açık açık söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'ın adaylık sorusuna verdiği yanıt tüm salonu kahkahaya boğdu - Son Dakika


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