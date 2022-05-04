Liberya Dışişleri Bakanı Kemayah, yarın Türkiye'ye gelecek - Son Dakika
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Liberya Dışişleri Bakanı Kemayah, yarın Türkiye'ye gelecek

04.05.2022 13:49
Liberya Dışişleri Bakanı Kemayah, yarın Türkiye'ye gelecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah'in yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah'in yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah, 5-6 Mayıs 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Sayın bakanımızın konuk bakan ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle ele alınması öngörülmektedir" denildi.


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Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Liberya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Liberya Dışişleri Bakanı Kemayah, yarın Türkiye'ye gelecek - Son Dakika


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