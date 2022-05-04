Liberya Dışişleri Bakanı Kemayah, yarın Türkiye'ye gelecek - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah'in yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah, 5-6 Mayıs 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Sayın bakanımızın konuk bakan ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle ele alınması öngörülmektedir" denildi.