Üye Girişi
Libya'da seçim kaosu - Son Dakika

Libya'da seçim kaosu

24.12.2021 11:21
Libya'da seçim kaosu

Libya'da bugün yapılması kararlaştırılan ve adaylık krizi nedeniyle çıkmaza giren devlet başkanlığı seçiminin iptal edilmesiyle yeni seçim tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

Libya'da bugün yapılması kararlaştırılan ve adaylık krizi nedeniyle çıkmaza giren devlet başkanlığı seçiminin iptal edilmesiyle yeni seçim tarihinin belirlenmesi bekleniyor. Yüksek Seçim Komisyonu 24 Ocak'ı işaret ederken, Temsilciler Meclisinin daha da ileri bir tarihi isteyebileceği belirtiliyor.

Libya'da Birleşmiş Milletler'in desteğiyle 2020'de alınan seçim kararı uygulanamadı. İç savaşın büyük yıkıma yol açtığı ülkede bugün yapılması hedeflenen devlet başkanlığı seçiminin adayların uygunluğu konusundaki ve yasal anlaşmazlıklar nedeniyle iptal edilmesiyle siyasi kriz giderek derinleşti. Seçim çıkmaza girerken, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye bölünerek kaosa sürüklenen ülkede yeni seçim tarihi için gözler Temsilciler Meclisine çevrildi.

Seçim neden ertelendi

Libya'daki kurumlar, yeni devlet başkanının ve parlamentonun hangi yetkilere sahip olacağı ve seçimlerde kimlerin aday olabileceği gibi seçim kuralları üzerinde uzlaşıya varamadı. Devlet başkanlığına adaylığı koyan Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Aguila Salih, Eylül ayında devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin farklı tarihlerde yapılmasını içeren yasa önerisi sunmuş, ancak öneri reddetmişti.

Başlıca adaylar kimler

Güçlü silahlı gruplar da dahil olmak üzere ülkedeki birçok kesim tarafından kabul edilemez olarak görülen adaylar da dahil olmak üzere 98 isim devlet başkanlığı yarışına kaydolmuştu. Seçimler için en önde gelen 3 aday arasında iç savaş sırasında doğudaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter, devrik lider Muhammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ve Libya'nın Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe bulunuyor.

Seçim tarihi belirsiz

Yüksek Seçim Komisyonundan çarşamba günü yapılan açıklamada, seçimlerin 1 ay süreyle ertelenerek 24 Ocak 2022'de yapılması önerilmişti. Komite Başkanı Al Hadi al-Sagheer, "Teknik, adli ve güvenlik raporlarına göre seçim yasasının öngördüğü üzere seçimlerin 24 Aralık'ta yapılmasının imkansız olduğunu bildiriyoruz" ifadelerini kullandığı mektubu Temsililer Meclisi Başkanına göndermişti. Ancak Temsilciler Meclisi, seçimler için daha da ileri bir tarihi isteyebilir. Temsilciler Meclisi üyesi Adel Karmous, medyaya yaptığı açıklamada, "Seçimlerin 24 Aralık'ta olmayacağını bekliyorduk, ancak şimdi yeni bir tarih belirlemek de tartışmalı bir konu olacak" dedi. Adaylar, siyasi kurumlar ve diğer güçler arasında görüşmeler sürüyor.

Bugünkü seçimi iptal ettiren sorunların çözülmesi için kısa bir erteleme de yeterli olmayabilir. Sorunların çözülmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulmasının da geçici hükümetin yeni seçim yapılana kadar görevde kalıp kalmayacağı konusunda büyük tartışmaların fitilini ateşlemesi bekleniyor.

Ufukta yeni bir çatışma mı var

Libya'da iktidarı ele geçirmek isteyen gruplar arasındaki çatışmalar, Kaddafi'nin devrilip öldürüldüğü 2011 yılından beri devam ederken, bugünkü seçim ülkedeki şiddeti sona erdirmek için çıkış yolu olarak görülüyordu. Ülkedeki barış sürecinin bozulması durumunda doğudaki güçlerin, hükümet güçleriyle yeniden çatışarak ayrılıkçı bir hükümet kurma riski bulunuyor. Ancak uzmanlar ve bölgeyi takip eden analistler, yakın zamanda böyle bir durumun gerçekleşmesini beklemiyor. Uzmanlar, seçim sürecinin kesintiye uğraması ile birlikte ülkenin batısındaki bölgelerde silahlı grupların seferber olmasından, yerel anlaşmazlıkların körüklenerek çatışmaların yeniden patlak vermesinden endişe duyuyor. - TRABLUS

YORUMLAR
500

Temsilciler Meclisi, Kaddafi, Libya, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Libya'da seçim kaosu - Son Dakika


Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak         
11:24
Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil         
11:20
Bunu da gördük! Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Bunu da gördük! Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:16
Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, bambaşka bir hastalığının olduğunu öğrendi Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, bambaşka bir hastalığının olduğunu öğrendi         
11:10
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Uyarılara aldırış etmeyen müşteri az daha canından oluyordu! Telefon bataryasının bomba gibi patladığı anlar kamerada Uyarılara aldırış etmeyen müşteri az daha canından oluyordu! Telefon bataryasının bomba gibi patladığı anlar kamerada         
09:43
"Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var "Tırpan" operasyonu! 27 ilde eş zamanlı yapıldı, çok sayıda gözaltı kararı var         
09:00
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı         
18:16
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın         
14:09

Son Dakika Haberleri
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:19 Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil
11:19 Ev almayı düşünenlere kötü haber! Konut kredileri dolar ve faiz indiriminden etkilenmedi
11:11 Son Dakika: Merkez Bankası bugünkü dolar kurunu duyurdu!
11:09 Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, bambaşka bir hastalığının olduğunu öğrendi
11:07 Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Kar bekliyorduk ama yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 14 dereceyi aşacak
10:58 Eşini kaybetmişti! Özgü Namal'dan yeni karar
10:49 Yıllar önce üzerine beton dökülen kuyudan petrol fışkırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 11:27:55. #1.13#
SON DAKİKA: Libya'da seçim kaosu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement