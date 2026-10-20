Limoges'ta tarihi belediye binası kundaklamasıyla bağlantılı kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Limoges'ta tarihi belediye binası kundaklamasıyla bağlantılı kişi gözaltına alındı

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Limoges'ta hafta sonu protestolar sırasında 1883 yapımı belediye binasının kundaklanmasıyla bağlantılı olduğu düşünülen 40 yaşlarında bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli Val d'Issoire kasabasında RAID ekiplerince yakalanırken, SDAT soruşturmaya dahil edildi.

Fransa'nın Limoges kentinde, hafta sonu düzenlenen protestolar sırasında 1883 yapımı belediye binasının kundaklanmasıyla bağlantılı olduğu düşünülen 40 yaşlarında bir kişi gözaltına alındı.

Fransa'da hafta sonu düzenlenen protestolar sırasında yaşanan olaylar, Limoges kentindeki tarihi belediye binasının kundaklanmasıyla farklı bir boyut kazandı. 1883 yılında inşa edilen binanın alevler içinde kalarak çatısının ve saat kulesinin çökmesi büyük yankı uyandırırken, olayın sorumlularının belirlenmesine yönelik soruşturmada yeni bir gelişme kaydedildi. Savcılık, tarihi binanın kundaklanmasıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamaya göre, yaklaşık 40 yaşında olduğu düşünülen şüpheli, Val d'Issoire kasabasında özel polis birimi RAID ekipleri tarafından yakalandı.

Soruşturmaya yakın bir kaynak, şüphelinin daha önce potansiyel tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle gözetim gerektiren kişiler arasında değerlendirildiğini ve aşırı sol hareketlerle bağlantılı olduğunu belirtti.

Terörle Mücadele Alt Müdürlüğü (SDAT) de soruşturmayı derinleştirmek üzere dosyaya dahil edildi.

Kaynak: İHA
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