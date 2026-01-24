Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı - Son Dakika
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı

Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
24.01.2026 14:41
Ardahan Valiliği'nde sessizce yapılan logo değişikliği tartışma yaratırken, Haberler.com'un haberi sonrası logoda ikinci kez değişikliğe gidildi ve Türk Bayrağı yeniden logoya dahil edildi.

Ocak ayı başında yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ardahan Valiliği görevine atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin göreve başlamasının ardından yaptığı ilk icraat kamuoyunun dikkatini çekti. Ardahan Valiliği'nin "TC Ardahan Valiliği" adıyla faaliyet gösteren resmi sosyal medya hesaplarında, herhangi bir duyuru yapılmadan logo değişikliğine gidildi.

LOGODAN TÜRK BAYRAĞI ÇIKARTILDI

Yıllardır kullanılan eski logoda Türk Bayrağı'nın yanı sıra kentin savunma tarihindeki simgesi Ardahan Kalesi, bölgenin coğrafi yapısını temsil eden karlı dağlar ve Kura Nehri üzerindeki tarihi taş köprü figürleri yer alıyordu. Sessiz sedasız yapılan değişiklikle bu simgelerin tamamı kaldırıldı, yerine kar tanesi ve yaprak figürlerinden oluşan yeni bir logo kullanılmaya başlandı.

Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logo, sessiz sedasız bu şekilde değiştirilmişti

HABERLER.COM GÜNDEME GETİRDİ, LOGO YENİDEN DEĞİŞTİ

Söz konusu değişiklik kentte ve sosyal medyada tartışmalara neden olurken, Haberler.com'un konuyu gündeme taşımasının ardından Ardahan Valiliği logoda bir kez daha değişikliğe gitti. Yapılan yeni düzenlemeyle valilik logosuna Türk Bayrağı yeniden eklendi.

İşte Türk bayrağı eklenen yeni logo;

Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    BUNLARIN BAYRAKLA SORUNU NE 9 0 Yanıtla
  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    kime yaranmak istiyor koskoca vali aklıma bir isim geliyor ama bende kalsın 2 1 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor Gez Gez Bitmiyor:
    Türk bayrağı bazılarını neden bu kadar rahatsız ediyor. 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz Mustafa Durmaz:
    adama böyle geri adım attırırlar 2 0 Yanıtla
  • 033248 033248:
    Vali hala görevde mi. 1 0 Yanıtla
