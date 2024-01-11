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Londra Belediye Başkanı: Brexit'in 2023'teki maliyeti 140 milyar sterlin olacak - Son Dakika
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Londra Belediye Başkanı: Brexit'in 2023'teki maliyeti 140 milyar sterlin olacak

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Brexit'in İngiltere ekonomisine 2023 yılında 140 milyar sterlinlik bir maliyeti olacağını açıkladı. Khan, Brexit'in ekonomiyi olumsuz etkilediğini ve yaşam pahalılığını artırdığını belirtti.

Londra Belediye Başkanı: Brexit\'in 2023\'teki maliyeti 140 milyar sterlin olacak
11.01.2024 - 15:30,  Güncelleme: 15:31
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Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) ekonomiye 2023 yılındaki etkisinin 140 milyar sterlin olduğunu söyledi.

İngiltere'de başkent Londra'nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, Brexit'in ülke ekonomisine etkisiyle ilgili bir rapor hazırlattı. Raporu bu akşam katılacağı Londra hükümet yemeğinde açıklaması beklenen Khan, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından İngiltere ekonomisinin yüzde 6 oranında küçüldüğünü ifade eden Khan, Brexit'in 2023'deki maliyetinin 140 milyar sterlin olduğunu söyledi. 2016'daki referandumda Brexit'e karşı oy kullanan muhalefetteki İşçi Partisi üyesi Khan'ın hazırlattığı rapora göre bu oran 2035 yılında yüzde 10'a ulaşabilir.

Khan, "Brexit'in işe yaramadığı artık ortada. Brexit'in son versiyonu ekonomimizi aşağı çekiyor ve yaşam pahalılığını artırıyor. Bu durum gıdayı daha pahalı hale getiriyor, hane halkı üzerindeki baskıyı artırıyor. Konaklama, inşaat ve finansal hizmetler gibi başarımız için hayati önem taşıyan sektörler üzerinde devam eden zararlı bir etkiye sahip" dedi.

Öte yandan, Sadiq Khan'ın hazırlattığı rapordaki tahminler Britanya Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) tarafından Kasım 2023'te hazırlanan rapora kıyasla yüksek kaldı. Rapora göre Brexit'in ülke ekonomisine maliyetinin 2035 yılına kadar yüzde 5-6 oranında olması bekleniyor.

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumda AB'den ayrılmaya karar vermiş, Ocak 2020'de ise AB'den resmi olarak ayrılmıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA
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