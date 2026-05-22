Londra'da NATO Tatbikatı İçin Metro İstasyonu Kullanıldı
Londra'da NATO Tatbikatı İçin Metro İstasyonu Kullanıldı

22.05.2026 19:26
İngiltere, kullanılmayan bir metro istasyonunu NATO tatbikatı için karargah haline dönüştürdü.

İngiltere Savunma Bakanlığı, başkent Londra'da kullanılmayan bir metro istasyonunun ABD, Fransa ve İtalya'dan askeri personelin katıldığı bir NATO tatbikatı kapsamında geçici bir askeri karargaha dönüştürüldüğünü duyurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kullanılmayan bir metro istasyonu, NATO tarafından düzenlenen ve ABD, Fransa ve İtalya'dan yüzlerce personelin katıldığı bir tatbikat kapsamında geçici bir askeri karargaha dönüştürüldü. İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatta, NATO'nun Avrupa'daki müttefiklerini savunmak üzere göreve çağrılması durumunda kullanılabilecek teknolojilerin ve yöntemlerin test edildiği belirtildi.

İngiltere merkezli NATO hızlı müdahale gücü tarafından yönetilen tatbikatta, kara, deniz ve hava unsurlarından oluşan ve 100 bine kadar askerin katıldığı operasyonların komutanlar tarafından nasıl planlanıp yönlendirileceği test edildi.

Tatbikatta, Estonya'da yaşanan ve NATO'nun kolektif savunmasını düzenleyen 5. maddenin devreye girdiği bir çatışma senaryosu simüle edildi. Senaryoda, ittifakın doğu kanadına yönelik bir tehdide karşı NATO güçlerinin ortak şekilde karşılık vermesi gerektiği işlendi.

Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görüntülere ve yerel kaynaklara göre tatbikat, 25 yıldan uzun süre önce yolcular tarafından son kez kullanılan ve artık hizmet vermeyen Jubilee Line istasyonunda gerçekleştirildi. Görüntülerde, askeri haritaların yer aldığı ekranların önünde brifing veren üniformalı personel görüldü.

Rusya-Belarus ortak nükleer tatbikat gerçekleştirmişti

Söz konusu tatbikat, Ukrayna'daki savaş nedeniyle NATO ile Rusya arasında artan gerilimin yaşandığı ve Moskova'nın nükleer tatbikatlar da dahil olmak üzere büyük askeri manevralar yürüttüğü bir dönemde gerçekleştirildi. Moskova yönetimi, bu hafta Salı günü Belarus ile başlatılan ortak nükleer askeri tatbikat kapsamında çeşitli faaliyetler yürütmüş; farklı bölgelerde balistik, hipersonik ve seyir füzelerinin deneme fırlatmalarını gerçekleştirmişti. - LONDRA

Kaynak: İHA

