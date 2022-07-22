Londra'da olduğu öne sürülen Berat Albayrak dönercide ailesiyle görüntülendi - Son Dakika
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Londra'da olduğu öne sürülen Berat Albayrak dönercide ailesiyle görüntülendi

22.07.2022 14:20

Geçtiğimiz günlerde Londra'da olduğu iddia edilen Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından ailesiyle Kavacık'taki ünlü dönercide yemek yediği anları paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği iddia edilen Berat Albayrak, dönercide görüntülendi. Bakanlık görevinden istifa ettikten sonra çok fazla göz önünde yer almak istemeyen Berat Albayrak'ın o anları Twitter'da paylaşıldı.

ÇALIŞANLARLA SOHBET ETTİ

Kavacık'taki dönercide ailesiyle birlikte görüntülenen Berat Abayrak'ın çalışanlarla sohbet ettiği görüldü. Dönercideki görüntüyü paylaşan kişi videolu gönderiye "Londra'da dedikleri Berat Albayrak bugün öğlen yemek yediğim Kavacıkta lokantada çıktı:)" notunu yazdı.

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