Lübnan Genelkurmay Başkanı Pakistan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan Genelkurmay Başkanı Pakistan'ı Ziyaret Etti

06.06.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Haykal, Pakistan'a resmi ziyaret için ayrıldı.

Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Rodolphe Haykal'ın, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asim Munir'in daveti üzerine Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere ülkeden ayrıldığı açıklandı.

Lübnan ordusu, Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Rodolphe Haykal'ın Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere ülkeden ayrıldığını açıkladı. Ordu, ziyaretin Haykal'ın Pakistanlı mevkidaşı Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asim Munir'in daveti üzerine gerçekleştiğini bildirirken, görüşmenin amacına veya süresine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

Bu gelişme, Pakistan'ın ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan ve Lübnan'a da sıçrayan çatışmaların sona erdirilmesi ile kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşılması amacıyla yürüttüğü arabuluculuk çabalarını sürdürdüğü bir dönemde geldi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Politika, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Lübnan Genelkurmay Başkanı Pakistan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı alarmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti Başsavcılık soruşturma başlattı Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı
CHP’nin MYK toplantısından ’tasfiye’ sinyali çıktı: Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir CHP'nin MYK toplantısından 'tasfiye' sinyali çıktı: Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir
Adalar Belediyesi’ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
Top Gun: Mavercik’in oyuncusu evinde bıçaklanarak öldürüldü Top Gun: Mavercik'in oyuncusu evinde bıçaklanarak öldürüldü

19:48
Bernardo Silva’dan Galatasaraylılara müjde
Bernardo Silva'dan Galatasaraylılara müjde
19:22
Abdurrahim Albayrak’tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı
Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı
19:00
Bahçeli: Rahmi Koç’a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
18:41
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
18:23
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
18:08
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 19:54:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Lübnan Genelkurmay Başkanı Pakistan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.