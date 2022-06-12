Luhansk Valisi Gayday: "Rus ordusu, 26 konut ve 1 alışveriş merkezini yıktı" - Son Dakika
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Luhansk Valisi Gayday: "Rus ordusu, 26 konut ve 1 alışveriş merkezini yıktı"

12.06.2022 09:25
Luhansk Valisi Gayday: "Rus ordusu, 26 konut ve 1 alışveriş merkezini yıktı"

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday yaptığı açıklamada, "Rus ordusu, dün Luhansk Bölgesi'nde 26 konut ve 1 alışveriş merkezini yıktı" dedi.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday yaptığı açıklamada, "Rus ordusu, dün Luhansk Bölgesi'nde 26 konut ve 1 alışveriş merkezini yıktı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Luhansk Valisi Sergey Gayday yeni bir açıklamada bulundu. Vali Gayday açıklamasında, "Dün Rus ordusunun düzenlediği saldırlar nedeniyle Luhansk bölgesindeki Zolote kasabasında 10, Vrubivka kasabasında 10, Mykolaivka'da 2, Lysychansk'ta 4 ev yıkıldı. Ayrıca yerel bir alışveriş merkezi yıkıldı" dedi.

Vali Gayday açıklamasında, "Düşmanın Severodonetsk ve Toshkivka'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna ordusu dün bir düşman saldırısını püskürttü" ifadelerini kullandı. Vali Gayday ayrıca açıklamasında Rus ordusu tarafından saldırıya uğrayan kasabaların

Lysychansk, Severodonetsk, Metiolkine, Pavlohrad, Synetskyi, Ustynivka, Toshkivka, Komyshuvakha, Hirske, Zolote, Vrubivka, Mykolaivka, Bilohorivka, Shypylivka olduğunu söyledi. - LUHANSK

Luhansk Valisi Gayday: Rus ordusu, 26 konut ve 1 alışveriş merkezini yıktı
Luhansk Valisi Gayday: Rus ordusu, 26 konut ve 1 alışveriş merkezini yıktı
Luhansk Valisi Gayday: Rus ordusu, 26 konut ve 1 alışveriş merkezini yıktı

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Kaynak: İHA

alışveriş, Luhansk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Luhansk Valisi Gayday: 'Rus ordusu, 26 konut ve 1 alışveriş merkezini yıktı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Luhansk Valisi Gayday: "Rus ordusu, 26 konut ve 1 alışveriş merkezini yıktı" - Son Dakika
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