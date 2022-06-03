Luhansk Valisi Gayday: "Severodonetsk'in yüzde 20'si geri alındı" - Son Dakika
Üye Girişi

Luhansk Valisi Gayday: "Severodonetsk'in yüzde 20'si geri alındı"

03.06.2022 23:00
Luhansk Valisi Gayday: "Severodonetsk'in yüzde 20'si geri alındı"

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Ukrayna ordusunun ülkenin Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin yüzde 20'sini geri aldığını açıkladı.

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Ukrayna ordusunun ülkenin Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin yüzde 20'sini geri aldığını açıkladı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesine yönelik saldırıları sürerken, Luhansk Valisi Sergey Gayday yeni bir açıklama yaptı. Vali Gayday, Rus ordusunun daha önce Severodonetsk şehrinin yüzde 70'ini ele geçirdiğini belirterek, Ukrayna ordusunun tarafından şehrin yüzde 20'sinin geri alındığını ifade etti. Gayday açıklamasında, "İngiliz istihbaratının öngördüğü gibi Rus ordusu 2 hafta içinde bölgeyi ele geçiremeyecek. Rus ordusu bölgesel merkezde önemli kayıplar yaşıyor. Ancak Ukrayna, düşmanı geri püskürtmek için uzun menzilli toplara ihtiyaç duyuyor" dedi. - LUHANSK

YORUMLAR
500
Putin: 'Ukrayna'nın tahılı Belarus üzerinden ihraç edilebilir' Putin: 'Ukrayna'nın tahılı Belarus üzerinden ihraç edilebilir' Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Odesa Limanı açıklaması Açıklaması Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Odesa Limanı açıklaması Açıklaması
Kaynak: İHA

Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Luhansk Valisi Gayday: 'Severodonetsk'in yüzde 20'si geri alındı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:43 2 otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı
22:10 Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
22:07 AK Partili Korkmaz Karaca'nın lüks araç içinde verdiği poz tepki çekince gönderi anında kaldırıldı
21:52 Azez'e sığınan Tel Rıfatlılardan YPG/PKK'ya sert çıkış: Türkiye'nin operasyonunu destekliyoruz
20:51 Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti Roma'da evlendi
21:14 2 kaçak göçmen yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışırken yakalandı
21:13 ABD istihbaratı Putin'in kanser tedavisi gördüğünü paylaştı
20:45 Yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları 15-18 Haziran'da alınacak
20:11 Yunanistan'ın milletvekili Kyriakos Velopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizi fırsata çevirdiğini söyledi
19:35 "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtler oy verir mi? Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 23:07:25. #1.13#
SON DAKİKA: Luhansk Valisi Gayday: "Severodonetsk'in yüzde 20'si geri alındı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement