Lviv Belediye Başkanı Sadovyi: "Rus askerleri püskürtüldü" - Son Dakika
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Lviv Belediye Başkanı Sadovyi: "Rus askerleri püskürtüldü"

26.02.2022 13:44
Lviv Belediye Başkanı Sadovyi: "Rus askerleri püskürtüldü"

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadovyi, saatlerinde 60 Rus askerinin Brody bölgesine indirme gerçekleştirdiğini ancak Rus askerlerinin püskürtüldüğünü söyledi.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadovyi, saatlerinde 60 Rus askerinin Brody bölgesine indirme gerçekleştirdiğini ancak Rus askerlerinin püskürtüldüğünü söyledi.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadovyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde 3 helikopterde bulunan 60 Rus askerinin Brody bölgesine indirme gerçekleştirdiğini belirtti. Durumun kontrol altında olduğunu kaydeden Sadovyi, Rus askerlerinin püskürtüldüğünü söyledi. - LVİV

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Medya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Lviv Belediye Başkanı Sadovyi: 'Rus askerleri püskürtüldü' - Son Dakika


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