Atakum’da 265 milyon TL’lik personel maaşı teminat mektubu maddesi komisyona havale edildi - Son Dakika
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Atakum’da 265 milyon TL’lik personel maaşı teminat mektubu maddesi komisyona havale edildi

Atakum’da 265 milyon TL’lik personel maaşı teminat mektubu maddesi komisyona havale edildi
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Samsun Atakum Belediye Meclisi'nde, geciken personel maaşları ve hacizlerin kaldırılması için 265 milyon TL'lik teminat mektubu alınmasına ilişkin teklif, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Samsun'un Atakum Belediye Meclisi'nde görüşülen, geciken personel maaşlarının ödenmesinde kullanılmak üzere bankadan 'teminat mektubu' alınmasını içeren teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle komisyona havale edildi.

Atakum Belediye Meclisi Ağustos Ayı 1. Birleşimine ait oturum, Meclis Başkanvekili Halil Taşkın yönetiminde meclis toplantı salonunda yapıldı. 7 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda ilk önce CHP'den istifa edip 'bağımsız meclis üyesi' olan 22 meclis üyesinin istifa dilekçeleri başkanlık makamına sunuldu. Ardından istifa eden üyelerden boşalan ihtisas komisyonlarındaki yerlere üye seçimi 'açık oy' usulü ile yapıldı. Meclis üyeleri, önceki ay CHP üyesi olarak bulundukları komisyonlara bu sefer bağımsız aday olarak tekrar seçildiler.

Teminat mektubu teklifi görüşüldü

Komisyon üye seçimlerinin ardından "Atakum Belediyesi'nin geciken maaş ödemelerinde kullanılmak üzere 176 milyon 500 bin TL, Atakum Belediyesi gayrimenkulleri üzerinde bulunan hacizlerin kaldırılması, icra takibindeki alacaklar ve firma alacaklarının ödenmesi için ihtiyacımız olan 88 milyon 500 bin TL olmak üzere İller Bankasından teminat mektubu alarak yurt içi bankalardan kredi kullanabilmemiz için faiz hariç 265 milyon TL'lik teminat mektubu alınabilmesi amacıyla Belediye Başkanı Serhat Türkel'e tam yetki verilmesi hususunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması" maddesi görüşüldü. Maddenin okunmasının ardından söz alan Cumhur İttifakı meclis üyeleri, teminat mektubunun sadece personel maaş ödemeleri için alınması gerektiğini, aksi takdirde teminat mektubuna müteakip kullanılacak kredinin yine Atakum Belediyesi gayrimenkulleri üzerinde bulunan hacizlerin kaldırılması, icra takibindeki alacaklar ve firma alacaklarının ödenmesinde kullanılması sonrası tekrar personele maaş ödenmemesi gibi bir durum oluşturabileceğinden endişe duyduklarını söylediler. Ayrıca, çekilecek kredi sonrasında belediyenin ne kadar kredi limiti kalacağını ve eğer personel maaşı bu krediyle de ödenmezse bir daha kredi kullanamama gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabileceklerini belirterek, teklifi sadece personel maaşı ödemeleri için teminat mektubu konusunda destek verebileceklerini ifade ettiler.

"Personel maaşları kangren oldu"

CHP'den istifa edip şu anda bağımsız meclis üyesi olan 22 meclis üyesi adına konuşan Nakif Yılmaz, personel maaşlarının kangren olduğunu ve mazeret üretme şanslarının olmadığının altını çizerek, daha önceden de personel maaşları için söz verdiklerini, bahse konu teklifin mecliste karara bağlanıp teminat mektubu alındıktan sonra birikmiş personel maaşlarını ödeyeceklerini belirtti. Yılmaz ayrıca, personel maaşlarını ödemek için kullanılacak 176,5 milyon TL'lik teminat mektubundan hariç olarak 88,5 milyon TL'de satılacak, devredilecek, faize ödedikleri paraların olduğunu, bunları kaldırmak için de teminat mektubundan kredi kullanmaları gerektiğini, bunları ödedikleri takdirde maaşların düzenli bir şekilde hesaplara aktarılabileceğini dile getirdi. Hastane binasını da hacizler nedeniyle devredemediklerini ifade eden Yılmaz, son bir kez daha teminat mektubunu kullanıp bir daha para konusunu konuşmak istemediklerini söyledi.

Meclis Başkanvekili Halil Taşkın ise personel maaşı ödemeleri için bir yol belirlendiğini, bunun için de personel için kullanılacak kredinin personele gitmesi için icra takibindeki alacakların ödenmesi gerektiğini ve o nedenle bu teklifi meclis gündemine taşıdıklarını dile getirdi.

Toplantı, teminat mektubu maddesinin oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Samsun, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Atakum’da 265 milyon TL’lik personel maaşı teminat mektubu maddesi komisyona havale edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atakum’da 265 milyon TL’lik personel maaşı teminat mektubu maddesi komisyona havale edildi - Son Dakika
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