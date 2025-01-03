Macaristan-Polonya Krizi: Sığınma ve Tören Daveti - Son Dakika
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Politika

Macaristan-Polonya Krizi: Sığınma ve Tören Daveti

Macaristan, Polonyalı parlamentere sığınma tanıyınca Polonya, Orban'ı törene davet etmedi.

03.01.2025 15:17
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Macaristan'ın; yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Polonyalı parlamenter Michal Romanowski'ye siyasi sığınma hakkı tanımasının ardından Polonya bu akşam düzenleyeceği Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı açılış törenine Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı davet etmedi. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise Macaristan Varşova Büyükelçisi'ne törene katılmaması yönünde nota verdi.

AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla üstlenen Polonya'nın görevi bu akşam Büyük Tiyatro-Ulusal Opera binasında düzenlenecek resmi açılış töreniyle başlayacak. Görevi Macaristan'dan devralan Polonya, AB üyesi tüm liderleri törene davet ederken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a ise davetiye göndermedi. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de Macaristan'ın Varşova Büyükelçisi Istvan Ijgyarto'ya törene katılımının hoş karşılanmayacağı ifadelerini içeren bir nota verdi.

Macaristan siyasi sığınma hakkı tanıdı kriz patlak verdi

İki ülke arasındaki diplomatik kriz Macaristan'ın hakkında tutuklama kararı bulunan Polonyalı parlamenter Michal Romanowski'ye siyasi sığınma hakkı tanıması üzerine patlak verdi. Önceki hükümette Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapan ve halen ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi'nden (PiS) milletvekili olan Michal Romanowski hakkında Adalet Fonu'ndaki en az 100 milyon zlotiyi (yaklaşık 25 milyon euro) usulsüz şekilde harcadıkları yönünde soruşturma başlatılmıştı. Varşova Mahkemesi Michal Romanowski hakkında tedbiren 3 aylığına tutuklama kararı verirken, Romanowski 19 Aralık'ta Macaristan'a kaçtı. PiS milletvekili Romanowski delillerin karartıldığı, siyasi öcün kurbanı olduğu gerekçesiyle Macaristan'da siyasi sığınma başvurusunda bulundu. Macaristan ise hakkında Avrupa Tutuklama Emri de çıkarılan Romanowski'yi Polonya'ya iade etmeyerek, Polonyalı parlamentere siyasi sığınma hakkı tanıdı.

İki ülke arasındaki krizin ne şekilde aşılacağı henüz belirsizliğini korurken 30 Haziran 2025'e kadar AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı sürdürecek olan Polonya görevi daha sonra Danimarka'ya devredecek. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Macaristan-Polonya Krizi: Sığınma ve Tören Daveti - Son Dakika

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