Macron'dan İran'a Uranyum Açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron G7 Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, " İran'ın geriye kalan zenginleştirilmiş uranyum kapasitesinin uygun şekilde etkisiz hale getirilmesini sağlayacağız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron G7 Zirvesi öncesinde ABD ile İran arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Macron açıklamasında İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına değinerek, "Geriye kalan zenginleştirilmiş uranyum kapasitesinin uygun şekilde etkisiz hale getirilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Fransız lider, söz konusu hassas stokların "ya ülke dışına çıkarılması ya da seyreltilmesi" ve ardından da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı geçişlerine ilişkin de konuşan Emmanuel Macron, İran'ın deniz ticaret hattından geçiş ücreti almasını engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan ortak Fransa-İngiltere misyonunun "çok hızlı şekilde" konuşlandırılabileceğini ifade eden Macron, Fransa'nın amiral gemisi niteliğindeki uçak gemisi Charles de Gaulle'ün "iki ya da üç gün içinde" bölgede görev yapmaya hazır olacağını açıkladı. - PARİS