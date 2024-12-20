Macron, Mayotte'de Yuhalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Macron, Mayotte'de Yuhalandı

Chido Kasırgası sonrası Mayotte’ye giden Macron, halkın tepkisiyle karşılaştı, istifa çağrılarına yanıt verdi.

20.12.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta Chido Kasırgası'nın vurduğu Mayotte'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bölge halkı tarafından yuhalandı. Macron, istifa çağrısında bulunan halka, "Ben kasırga değilim, sorumlusu ben değilim" diyerek yanıt verdi.

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Mayotte Adası'nı geçtiğimiz hafta vuran Chido Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükselmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kasırganın yol açtığı yıkımı incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere dün geldiği adada tepki topladı. Kasırgadan 5 gün sonra adaya gelen Macron, yıkıma uğrayan bölgelere daha fazla yardım talep eden yerel halkın yuhalamaları ile karşılaştı. Halkın istifa çağrıları karşısında Macron, "Ben kasırga değilim, sorumlusu ben değilim" dedi. Ziyaretini uzattığını ifade eden Macron, bugün mahalleleri gezerek kasırganın yıkımını yakından inceleyecek. Macron'un ziyareti sırasında bölge halkı "Macron istifa", "Saçmalıyorsun" ve "Su, su, su" sloganları attı. Macron'un, başkent Mamoudzou'da bir hastane ziyareti sırasında ise bir kadın "Kimse burada kendini güvende hissetmiyor. İnsanlar burada su için kavga ediyor" dedi. Hastanedeki bir başka kişi ise Macron'a, "Hizmetleriniz bunaltmış durumda. Yaşadığım yere yardım ulaşmadı" diyerek Macron'a tepki gösterdi.

Fransa'da ulusal yas

Hükümetin kısa zamanda daha fazla destek göndereceğini söyleyen Macron, Fransa'da pazartesi günü ulusal yas ilan edeceğini sözlerine ekledi. Kendisi ile birlikte 4 ton gıda ve sağlık kargosu getirdiğini kaydeden Macron, dün yaptığı ziyaretin ardından "gördüklerini unutamayacağını" ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, bölgedeki altyapının ve evlerin yeniden inşa edileceği sözünü verdi. - MAMOUDZOU

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Emmanuel Macron, Doğal Afet, Politika, Ekonomi, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Macron, Mayotte'de Yuhalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:37:43. #1.12#
SON DAKİKA: Macron, Mayotte'de Yuhalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.