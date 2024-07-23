Macron, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan Sonra Yeni Hükümet Kuracak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Macron, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan Sonra Yeni Hükümet Kuracak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra yeni bir hükümet kurulacağını açıkladı. Sol koalisyon Yeni Halk Cephesi'nin seçimi birinci sırada tamamlamasının ardından mevcut hükümetin geçici olarak görevde kalacağını belirten Macron, Olimpiyat Oyunları'nın ardından yeni bir başbakan atayacağını ifade etti.

23.07.2024 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni hükümetin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra kurulacağını açıkladı.

Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerin ardından sol koalisyon Yeni Halk Cephesi'nin (Nouveau Front Populaire) seçimi ilk sırada tamamlamasının ardından henüz yeni hükümet kurulmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada mevcut hükümetin gelecek ayın ortasına

kadar geçici olarak görevde kalacağını ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na odaklanacağını belirtti. Olimpiyat Oyunları'nın ardından yeni bir başbakan atayacağını aktaran Macron, Yeni Halk Cephesi'nin başbakan önerisi hakkında bilgi vermezken, görev süresi sona ermeden istifa etmeyeceğini ifade etti.

Fransa'da erken genel seçim

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi tarafından elde edilen ezici üstünlük nedeniyle Cumhurbaşkanı Macron, 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshetmişti. Fransa'da 30 Haziran'da 1. turu yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 33.15'ini alan Ulusal Birlik Partisi birinci olmuştu. Erken seçimlerin ikinci turunda ise, Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti'den (PCF) oluşan sol koalisyon Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire) 182 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamlamıştı. Seçimlerin ardından Fransa Başbakanı Gabriel Attal istifa etmiş, Attal'ın yeni bir hükümet kurulana kadar görevlerini yürütmeye devam edeceği bildirilmişti. - PARİS

Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Hükümet, Fransa, Paris, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Macron, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan Sonra Yeni Hükümet Kuracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
17:41 Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail’den “Okul“ planı Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail'den "Okul" planı
14:43 Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik “PKK“ talimatı Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik "PKK" talimatı
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:23 Canlı Anlatım Fenerbahçe 2-1 önde Canlı Anlatım! Fenerbahçe 2-1 önde
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
17:29 İspanya bu haberi konuşuyor Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
17:14 ’’Ötanazi’’ kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu ''Ötanazi'' kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı! AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 22:50:02. #1.11#
SON DAKİKA: Macron, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan Sonra Yeni Hükümet Kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement