Maduro Seçimleri Kazandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV), dün yapılan genel ve bölgesel seçimlerde 24 eyalet valiliğinden 23'ünü kazanırken, Ulusal Meclis'in 285 milletvekili için verilen oyların yüzde 82,68'ini aldı.

Venezuela'da dün gerçekleştirilen ve muhalefetin geçen yılki tartışmalı seçimleri protesto etmek amacıyla boykot ettiği parlamento ve bölgesel seçimlerin sonuçları belli oldu. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'ne (CNE) göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun partisi "Venezuela'nın Birleşik Sosyalist Partisi" 24 eyalet valiliğinden 23'ünü kazandı ve Ulusal Meclis'in 285 milletvekili için verilen oyların yüzde 82,68'ini aldı.

Seçmenlerin yüzde 42,66'sı oy kullandı

Seçim yetkilileri, detaylı sonuçları açıklamadan hızlıca Maduro'yu üçüncü 6 yıllık dönem için kazanan ilan etti. Yetkililer, ülkedeki kayıtlı seçmenlerin yüzde 42,66'sının oy kullandığını belirtti. Yaklaşık 21,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu dikkate alındığında, Ulusal Seçim Konseyi yaklaşık 9,12 milyon kişinin oy kullandığını aktardı.

Muhalefet adayları yalnızca başkent Caracas'ın batısında yer alan Cojedes eyaletinde valilik kazandı.

Muhalefet liderinden silahlı kuvvetlere çağrı

Muhalefet lideri Maria Corina Machado, başını çektiği ana muhalefet grubunun boykot çağrılarının ardından sosyal medya hesabından boş bir oy verme merkezinin fotoğraflarını paylaşarak, seçimi "büyük bir saçmalık" olarak nitelendirdi. Machado, silahlı kuvvetlere Maduro'ya karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

"Rakip sahadan çekildiğinde biz ilerleriz"

Sonuçlar açıklanmadan önce konuşan Maduro ise, muhalefetin boykotunu küçümseyerek, "Rakip sahadan çekildiğinde biz ilerleriz ve o alanı işgal ederiz" ifadelerini kullandı.

"Boykot, güçlü bir şekilde değişim ve gelecek isteğinin hala canlı olduğunun ifadesi"

Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerin ardından İspanya'ya sürgüne giden Edmundo Gonzalez Urrutia ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalefetin boykotunun "sessiz ama güçlü bir şekilde değişim ve gelecek isteğinin hala canlı olduğunun ifadesi" olduğunu söyledi.

Hükümet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla 70 kişi tutuklanmıştı

Ülkede Cuma günü Machado'nun yakın müttefiki Juan Pablo Guanipa'nın da aralarında bulunduğu 70 kişi, hükümet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Guanipa'yı oylamayı sabote etmeyi planlayan sözde bir "terörist grupla" ilişkilendirmişti.

Geçtiğimiz yıl seçimin ardından protestolar patlak vermişti

Venezuela'da geçtiğimiz yıl 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinde Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Maduro'nun yüzde 51.2, muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in ise yüzde 44.2 oy aldığını duyurmuştu. Sandık çıkış anketlerinde ise Maduro'nun seçimi kaybettiği, Gonzalez'in seçimin galibi olduğu ifade edilmişti. Sonuçların açıklanmasıyla ABD, Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri, seçime ilişkin daha fazla veri paylaşılana kadar Maduro'nun kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıklamıştı. CNE'nin, seçimin galibinin Maduro olduğunu açıklamasının ardından ülke genelinde protestolar patlak vermişti. Protestolarda 27 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 400 kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı. - KARAKAS