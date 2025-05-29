Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atanmasının iptali için İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
30 Ekim 2024'te 'Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında İstanbul İdare Mahkemesi dikkat çeken bir karara imza attı.
Mahkeme, OHAL döneminde Belediye Kanunu'na eklenen ve terör suçlarından hakkında soruşturma açılan belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasına olanak sağlayan düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz ekim ayında "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı. Özer, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılmış ve yerine kayyum atanmıştı.
15 yıla kadar hapis cezası istenen Özer, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkmış, mahkeme Özer'in tutukluluğunun devamına karar vermişti.
Son Dakika › Politika › Mahkemeden, Ahmet Özer'in yerine atanan kayyumun iptali için AYM'ye başvuru - Son Dakika
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