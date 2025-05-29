Mahkemeden, Ahmet Özer\'in yerine atanan kayyumun iptali için AYM\'ye başvuru

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atanmasının iptali için İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

30 Ekim 2024'te 'Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında İstanbul İdare Mahkemesi dikkat çeken bir karara imza attı.

KAYYUMUN İPTALİ İÇİN BAŞVURU

Mahkeme, OHAL döneminde Belediye Kanunu'na eklenen ve terör suçlarından hakkında soruşturma açılan belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasına olanak sağlayan düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.