Mahmut Arıkan Ardahan'da İl Başkanlığı Açılışında - Son Dakika
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Mahmut Arıkan Ardahan'da İl Başkanlığı Açılışında

Mahmut Arıkan Ardahan\'da İl Başkanlığı Açılışında
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ardahan'da yeni il başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Ardahan İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Hizmete alınan yeni il başkanlığı binası, dua edilmesinin ardından açıldı.

Törende konuşan Arıkan, Ardahan'daki sıcak ortamın kendisini etkilediğini belirtti.

Bu sıcak ortamın tüm Türkiye'ye yayılmasını temenni ettiklerini vurgulayan Arıkan, şunları söyledi:

"Ben bundan dolayı kardeşlik ortamının tüm Türkiye'ye yayılması hususunda Ardahanlı kardeşlerime, Ardahanlı hemşehrilerime özellikle teşekkür ediyorum. Ardahan 90 bin nüfusla Türkiye'nin en küçük üçüncü ili, Bayburt ve Tunceli'den sonra en küçük üç ilimizden bir tanesi ve sürekli göç verdiğini görüyorum. Son 5 yıl içerisinde 4 bin 500 kardeşimizin Ardahan'dan göç etmek durumunda kaldığını görüyorum."

Arıkan, artık göçü durduracakları bir dönemi inşa etmek için çalıştıklarını ifade etti.

Tören, açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Programa, Saadet Partisi Ardahan İl Başkanı Necdet Kaya ve partililer katıldı.

Yağış nedeniyle planlanan esnaf ziyaretini iptal eden Arıkan, daha sonra Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Mahmut Arıkan Ardahan'da İl Başkanlığı Açılışında - Son Dakika

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