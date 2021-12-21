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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir - Son Dakika

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir

21.12.2021 22:49

Piyasalarda geniş yankı uyandıran dövize endeksli mevduat sistemi erken seçim tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Türkiye, martta baskın seçim görebilir" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın son Kabine toplantısının ardından kurdaki dalgalanmaları durdurmak için 10 maddelik tedbirleri açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerden TL mevduatlarına kur farkı ayarı hamlesine piyasalar olumlu tepki verdi. Bu sistemin açıklanması sonrası 18,43 ile rekor kıran dolar kısa süre içerinde Türk Lirası karşısında büyük kayıp yaşayarak 11,20 seviyesine geriledi. Hükümetin yeni hamlesini değerlendiren MAK Danışmanlık Şirketi sahibi ve kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat erken seçim öngörüsünü daha ileri bir noktaya taşıyarak baskın seçim yapılacağını belirtti.

YENİ DÜZENLEMENİN ZAMANLAMASINA DİKKAT ÇEKTİ

DW Türkçe'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışlarının siyasi boyutlarını değerlendiren Kulat, Türk Lirası mevduatlarının döviz kurları karşısında korunmasına dönük yeni ekonomik kararların muhalefetin yüksek döviz kurlarını işaret edip "Türkiye yönetilemiyor" eleştirilerinin yükseldiği bir döneme denk geldiğine dikkat çekiyor.

"EKONOMİ BAŞIBOŞ ALGISI TOPLUMDA KARŞILIK BULMUŞTU"

Kulat, "Uzunca bir süredir tamamen kontrolsüz gelişen döviz fiyatları ve piyasanın sahipsiz görünümü muhalefete ciddi bir alan açmıştı. Muhalefet sahada ciddi bir şekilde 'Türkiye'de yönetici yok. Yönetim yok. Ekonomi tamamen başıboş' izlemini oluşturuyordu. Bu algı da ciddi şekilde toplumda karşılık bulmuştu" diyor.

"TÜRKİYE BASKINDAN DA BASKIN MARTTA SEÇİM GÖREBİLİR"

Dövize endeksli mevduat sistemi ilgili değerlendirmelerde bulunan Kulat, "Erdoğan, üç-beş ay süren bir istikrar çıkartabilirse buradan, emeklilere ve memurlara enflasyonun üstünde bir maaş zammı verebilirse ekonomik kurtuluş savaşını kazandığı imajı verebilir. Türkiye; baskından da baskın martta bir seçim görebilir."

"TÜRKİYE ADI KONMAMIŞ BİR SEÇİM ORTAMINA GİRDİ"

Döviz düştü diye vatandaşın mutlu olmadığını iddia eden Kulat, "Türk Lirası eriyordu. İnsanlar, tabiri caizse kefen parası olarak biriktirdiği parayı, emekli maaşını, üç-beş kuruş harçlığını dövize yatırdı. Şimdi mağdurlar. Zannedildiği gibi döviz düştü diye toplum mutlu olmuş değil. Toplumu mutlu eden, istikrardır. -Siz paranızı TL'de tutun, paranızı çekmek istediğiniz zaman reel dövizin karşılığı para veririm size- diyen bir sistem var karşımızda. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Türkiye adı konmamış bir seçim ortamına girdi zaten. Bütün kamuoyu anketleri AK Parti'nin kaybetme ihtimalinden söz ediyordu ki, Erdoğan kritik bir hamle yaptı." dedi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir

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Son Dakika Politika MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir - Son Dakika


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