Malatya 2025 Yılı Yatırım Programını Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Malatya 2025 Yılı Yatırım Programını Açıkladı

Malatya 2025 Yılı Yatırım Programını Açıkladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2025 yılı için 6.3 milyar TL’lik altyapı ve üstyapı yatırımı planını kamuoyuna sundu. Proje kapsamında 591 mahallede geniş çaplı çalışmalar gerçekleştirilecek.

30.04.2025 18:28  Güncelleme: 18:38
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2025 yılı yatırım programını kamuoyuyla paylaştı. Malatya genelinde 591 mahalleyi kapsayan projeler kapsamında toplam 6.3 milyar TL'lik altyapı ve üstyapı yatırımı yapılacağı açıklandı. Proje kapsamında içme suyu hatlarından kanalizasyona, yol yapımından köprü inşaatına kadar geniş çaplı çalışmalar yürütülecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tarafından hazırlanan yatırım programı, Nikah Sarayı'nda düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya Başkan Sami Er'in yanı sıra, AK Parti ve MHP il başkanları, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve büyükşehir yöneticileri de katıldı.

"Sınırlı bütçeyle sınırsız talepleri karşılıyoruz"

Toplantının açılışında konuşan Başkan Sami Er, 2025 yılı yatırım planının Malatya'nın yeniden imarı ve güçlü bir altyapıya kavuşması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Er, "Sınırlı bütçelerle sınırsız talepleri karşılamak için çalışıyoruz" diyerek 13 ilçeyi kapsayan milyonluk projeleri detaylandırdı.

İlçelere göre yatırım dağılımı

Başkan Sami Er'in açıkladığı verilere göre 2025 yılı içerisinde şu yatırımlar yapılacak:

" Battalgazi: 66 mahallede 645.2 milyon TL; 200 bin metreden fazla içme suyu hattı, 92 bin metre yol yapımı, 19 içme suyu deposu, 1 menfez, 3.641 m³ taş duvar.

Yeşilyurt: 59 mahallede 2 milyar TL; 302 bin metre içme suyu hattı, 17 depo, 1 atıksu arıtma tesisi, 2 köprü, 3.120 m³ taş duvar.

Akçadağ: 73 mahallede 373.3 milyon TL; 69.400 metre içme suyu hattı, 17 depo, 174 bin metre yol, 5.435 m³ taş duvar.

Arapgir: 56 mahallede 228.4 milyon TL; 177 bin metre yol, 3 menfez, 4.105 m³ taş duvar.

Arguvan: 42 mahallede 118.3 milyon TL; 21.500 metre içme suyu hattı, 47 bin metre yol, 9 sondaj, 397 m³ taş duvar.

Darende: 54 mahallede 259.6 milyon TL; 161 bin metre yol, 1 köprü, 2.274 m³ taş duvar.

Doğanşehir: 32 mahallede 241.2 milyon TL; 94 bin metre yol, 2 menfez, 1 köprü.

Doğanyol: 16 mahallede 153.8 milyon TL; 130 bin metre yol, 1 arıtma tesisi.

Hekimhan: 54 mahallede 393.4 milyon TL; 273 bin metre yol, 14 depo, 3 menfez.

Kale: 28 mahallede 197 milyon TL; 2 arıtma tesisi, 49 bin metre yol, 8.095 m³ taş duvar.

Kuluncak: 24 mahallede 517.1 milyon TL; 91.500 metre yol, 3 köprü.

Pütürge: 57 mahallede 364.4 milyon TL; 382 bin metre yol, 2 menfez, 4.050 m³ taş duvar.

Yazıhan: 30 mahallede 161 milyon TL; 102 bin metre yol, 5 sondaj, 14.100 metre yol genişletme çalışması."

"Altyapıda asbest borular tamamen değişecek"

Başkan Er, konuşmasının sonunda mevcut altyapı sorunlarına da değinerek, "Şu an halen kullanılan asbest borular tamamen değiştirilecek. Anlattıklarımız sadece 2025 yılına yönelik çalışmalar. Altyapı konusunda çok daha fazlasını yapacağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Sami Er, malatya, Emlak, Son Dakika

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