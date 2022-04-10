Malatya Barosu'nun iftar programına yoğun katılım - Son Dakika
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Malatya Barosu'nun iftar programına yoğun katılım

10.04.2022 23:20
Malatya Barosu'nun iftar programına yoğun katılım

Malatya Barosu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Malatya Barosu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Malatya Barosu tarafından Ramazan Ayı'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kent merkezinde bir restorantta düzenlenen programa, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, Malatya Baro Başkanı Onur Demez, Türkiye Barolar Birliği Türavak Başkanı Av. Enver Han ile çok sayıda yargı mensupları ve aileleri katıldı.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı programda bir konuşma yapan Baro Başkanı Demez, pandemi nedeniyle 2 yıl iftar programlarına ara verdiklerini anımsatarak Ramazan Ayı'nın önemine dikkat çekti.

Programa katılan tüm konuklarla tek tek ilgilenen Demez, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasında katılımcılara teşekkür ederken, Ramazan Ayı'nın tüm islam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. - MALATYA

Malatya Barosu'nun iftar programına yoğun katılım
Malatya Barosu'nun iftar programına yoğun katılım
Malatya Barosu'nun iftar programına yoğun katılım
Malatya Barosu'nun iftar programına yoğun katılım
Malatya Barosu'nun iftar programına yoğun katılım

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Malatya Barosu, AK Parti, Ramazan, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Malatya Barosu'nun iftar programına yoğun katılım - Son Dakika


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