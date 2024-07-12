Malatya Basın İlan Kurumu Müdürü Battalgazi Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Politika

Malatya Basın İlan Kurumu Müdürü İbrahim Yalınbaş, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Malatya basını ve yerel medyanın durumu üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Ziyaret sırasında, Basın İlan Kurumu'nun yerel medyaya sağladığı ilan desteği ve bu ilanların nasıl daha etkin kullanılabileceği konuları ele alındı. Müdür Yalınbaş, verilen ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla dağıtılmasının önemine dikkat çekti. Yalınbaş, bu sistemin, yerel basının finansal sürdürülebilirliğini sağlamak açısından büyük bir rol oynadığını vurgulayarak, "Medyanın toplumu bilgilendirme görevini yerine getirebilmesi için finansal olarak desteklenmesi gerekiyor. Basın İlan Kurumu olarak bu desteği sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Taşkın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Malatya basınının gelişimi için Basın İlan Kurumu ile işbirliğimizi sürdüreceğiz. Yerel basının güçlendirilmesi ve halkımızın doğru bilgilendirilmesi konusunda belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız," ifadelerini kullandı. Taşkın, ayrıca medya kuruluşlarının yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışmasının önemine değindi. "Medya, halkın sesi ve gözüdür. Bu nedenle, medya ile sağlıklı bir iletişim ve işbirliği içinde olmak, toplumsal fayda açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Yalınbaş, ziyaretin sonunda Başkan Taşkın'a Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan "Basının Gözünden Ayasofya" kitabını hediye etti. - MALATYA