Malatya\'da İçme Suyu Sıkıntısına Çözüm: Yeni Hat Çalışmaları Başladı

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kurtuşağı ve Büyükköy Mahallelerinde yıllardır yaşanan içme suyu sıkıntısı sona eriyor. Mahallelerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan 5 kilometrelik içme suyu hattı çalışmaları hızla devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, çalışmaların MASKİ ekipleri tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşayan Kurtuşağı ve Büyükköy Mahallelerimizin 5 km'lik içme suyu hattı yapım çalışmalarını yerinde inceledik. En kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak bu proje ile mahallelerimiz uzun yıllar sağlıklı içme suyuna kavuşacak" dedi.

Başkan Ulutaş, altyapı hizmetlerinde kalıcı çözümler üretmeye devam edeceklerini belirterek, çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinlerinin büyük bir rahatlığa kavuşacağını kaydetti. - MALATYA