Malatya'da Zirai Don Felaketi: Başkan Er, Üreticilerin Yanında Olacaklarını Vurguladı - Son Dakika
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Politika

Malatya'da Zirai Don Felaketi: Başkan Er, Üreticilerin Yanında Olacaklarını Vurguladı

Malatya\'da Zirai Don Felaketi: Başkan Er, Üreticilerin Yanında Olacaklarını Vurguladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, zirai dondan etkilenen kayısı üreticileri için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı Malatya’ya davet ettiklerini belirtti. Başkan Er, iklimsel koşulların kayısı üretimine büyük darbe vurduğunu ifade etti.

12.04.2025 16:33  Güncelleme: 16:35
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı Malatya'ya davet ettiklerini belirterek, zirai dondan etkilenen kayısı üreticilerinin her daim yanında olacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er beraberinde MalatyaTicaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ile birlikte zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu. Malatya'nın büyük çaplı bir afet olayı ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Borsa Başkanı Ramazan Özcan, zirai donun Malatya'nın yanı sıra Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde de etkili olduğunu ifade ederek, üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

"İklimsel koşullar kayısıya büyük bir darbe vurdu"

Günün ilk ışıkları ile birlikte sahada olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, "Malatya'mız gerçekten çok büyük bir zirai don felaketi ile karşı karşıya kaldı. Malatya genelinde hava sıcaklığı eski 6 ile 7 derecelere kadar düştü. Dünya kayısı ticaretinin en önemli merkezi durumunda olan Malatya büyük bir iklimsel darbe almış durumda. Günün ilk ışıkları ile birlikte ilgili kurum yetkilileri ve Vali beyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdik. İlerleyen dakikalarda da kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceğiz" dedi.

"Konuyu Cumhurbaşkanımıza kadar götüreceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı Malatya'ya davet ettiklerini belirterek, zirai dondan etkilenen kayısı üreticilerinin her daim yanında olacaklarını kaydeden Başkan Er, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Malatya'ya davet ederek çiftçilerimizin içerisinde bulunduğu durumu aktardık. Şunu ifade edeyim, devletimiz güçlüdür. 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında bunu hep birlikte müşahede ettik. Çiftçimizin emeklerin heba olmaması için bütün kamu kurumları nezdinde hatta Cumhurbaşkanımıza kadar da konuyu iletip mağduriyet yaşanmaması için tüm gayreti göstereceğiz. Çiftçilerimiz yalnız değil, her daim tüm kurumlarımızla üreticilerimizin yanında olacağız" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Malatya'da Zirai Don Felaketi: Başkan Er, Üreticilerin Yanında Olacaklarını Vurguladı - Son Dakika

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