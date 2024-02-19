Malatya\'nın Akçadağ ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığına atama yapıldı

Politika

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığına Kenan Tugal atandı.

Geçtiğimiz günlerde görevden alınan AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Nuri Karadaş'ın yerine atama yapıldı. Yapılan atama ile Kenan Tugal, AK Parti'nin Akçadağ İlçe Başkanı oldu. Tugal, yaptığı kısa açıklamada kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür ederek, "AK Parti ve Akçadağ'ımız için gece gündüz demeden koşturacağız. Yük olmaya değil, yük almaya geldik. Allah'ın izniyle önümüzdeki yerel seçimleri de kazanarak Akçadağ'ı gerçek belediyecilik kavramı ile tanıştıracağız. Tekraren bizleri bu ulvi göreve layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MALATYA