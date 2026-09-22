Mamdani, Netanyahu'ya savaş suçlusu ve soykırım mimarı dedi, tutuklanmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mamdani, Netanyahu'ya savaş suçlusu ve soykırım mimarı dedi, tutuklanmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mamdani, Netanyahu\'ya savaş suçlusu ve soykırım mimarı dedi, tutuklanmasını istedi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM ziyaretinde tutuklanması gerektiğini söyledi. Mamdani, Netanyahu'yu savaş suçlusu ve soykırım mimarı olarak nitelendirdi; Netanyahu ise 'Utan Mamdani' dedi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarı ve savaş suçlusu" olarak nitelendirdi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD'li yayın kuruluşu CNN International kanalına röportaj verdi. Mamdani İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyareti sırasında tutuklanması gerektiğini söyledi. Mamdani, "Binyamin Netanyahu'ya gelince, onu inandığım gibi tanımlıyorum: Bir savaş suçlusu ve Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarı" ifadelerini kullandı. Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında işlediği savaş suçları nedeniyle çıkardığı tutuklama emrinin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde de gündeme geldiğini belirtti Mamdani, "Bunun onurlandırılması gereken bir şey olduğuna inanıyorum, çünkü görmek istediğimiz şey ve bugün de bunun hakkında konuştuk, siyasetimize olan inanç, hesap verebilirliğe olan inançtır" ifadelerini kullandı. Mamdani, "Eğer Uluslararası Ceza Mahkemesi, bu yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle birini tutuklamaya değer buluyorsa o zaman biz kim oluyoruz da birinin bunun üstünde olması gerektiğini söylüyoruz? Bence herkes bundan sorumlu tutulmalıdır" diye konuştu.

Mamdani daha önce yaptığı açıklamada, şehir yönetimi olarak Mamdani'yi tutuklama yetkisinin olmadığını belirtmişti.

Netanyahu'dan Mamdani'ye tehdit

İsrail Başbakanı Netanyahu ise sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Mamdani'yi tehdit etti. Perşembe günü BM Genel Kurulu'na hitap etmesi beklenen Netanyahu, "Birleşmiş Milletler'e geliyorum. Senin (Mamdani) hakkında gerçeği söyleyeceğim. Utan Mamdani" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
PolitikaNew YorkİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova’da hayatını kaybeden 57 yaşındaki adamın cenazesi kilometrelerce omuzlarda taşındı Yüksekova'da hayatını kaybeden 57 yaşındaki adamın cenazesi kilometrelerce omuzlarda taşındı
Ramazan umresi için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan’dan dönemiyorlar Ramazan umresi için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan'dan dönemiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü
Şişli’de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu Şişli'de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu
Gaziosmanpaşa’daki dayak olayında yeni perde Kiracı, ev sahibi Wilma Elles’i işaret etti Gaziosmanpaşa'daki dayak olayında yeni perde! Kiracı, ev sahibi Wilma Elles'i işaret etti
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında! BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak
18:12
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
17:30
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
17:30
Trump BM’de konuştu İran’a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
Trump BM'de konuştu! İran'a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
17:13
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
16:54
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun’un cezası belli oldu
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
16:48
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 18:13:20. #7.13#
SON DAKİKA: Mamdani, Netanyahu'ya savaş suçlusu ve soykırım mimarı dedi, tutuklanmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement