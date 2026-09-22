Mamdani, Netanyahu\'ya savaş suçlusu ve soykırım mimarı dedi, tutuklanmasını istedi

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarı ve savaş suçlusu" olarak nitelendirdi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD'li yayın kuruluşu CNN International kanalına röportaj verdi. Mamdani İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyareti sırasında tutuklanması gerektiğini söyledi. Mamdani, "Binyamin Netanyahu'ya gelince, onu inandığım gibi tanımlıyorum: Bir savaş suçlusu ve Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarı" ifadelerini kullandı. Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında işlediği savaş suçları nedeniyle çıkardığı tutuklama emrinin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde de gündeme geldiğini belirtti Mamdani, "Bunun onurlandırılması gereken bir şey olduğuna inanıyorum, çünkü görmek istediğimiz şey ve bugün de bunun hakkında konuştuk, siyasetimize olan inanç, hesap verebilirliğe olan inançtır" ifadelerini kullandı. Mamdani, "Eğer Uluslararası Ceza Mahkemesi, bu yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle birini tutuklamaya değer buluyorsa o zaman biz kim oluyoruz da birinin bunun üstünde olması gerektiğini söylüyoruz? Bence herkes bundan sorumlu tutulmalıdır" diye konuştu.

Mamdani daha önce yaptığı açıklamada, şehir yönetimi olarak Mamdani'yi tutuklama yetkisinin olmadığını belirtmişti.

Netanyahu'dan Mamdani'ye tehdit

İsrail Başbakanı Netanyahu ise sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Mamdani'yi tehdit etti. Perşembe günü BM Genel Kurulu'na hitap etmesi beklenen Netanyahu, "Birleşmiş Milletler'e geliyorum. Senin (Mamdani) hakkında gerçeği söyleyeceğim. Utan Mamdani" ifadelerini kullandı.