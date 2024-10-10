Manavgat Belediye Başkanı, Mahalle Ziyaretleriyle Halkın Taleplerini Dinliyor - Son Dakika
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Politika

Manavgat Belediye Başkanı, Mahalle Ziyaretleriyle Halkın Taleplerini Dinliyor

Manavgat Belediye Başkanı, Mahalle Ziyaretleriyle Halkın Taleplerini Dinliyor

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşların sorunlarını dinliyor ve taleplerini not alıyor. Başkan Kara, yerinde çözüm üreteceklerini vurguladı.

10.10.2024 15:53  Güncelleme: 15:58
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Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, yerel yönetim ve halk arasındaki bağı güçlendirmek, sorun ve talepleri yerinde dinlemek adına mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Kara son olarak Bereket, Büklüce ve Çakışlı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Birlikte yönetim anlayışıyla hareket edilen mahalle buluşmalarında Başkan Kara, mahalle sakinlerinin sorunlarını yerinde dinleyerek, taleplerini aldı. Mahalle buluşmalarında vatandaşlara hitaben "Gelmemizin sebebi sizleri bire bir dinlemek. Biz zaten konuştuk. Siz konuşacaksınız, biz dinleyeceğiz. Bu yola Manavgat'a ve Manavgatlılara hizmet etmek için çıktık" diyen Başkan Kara, mikrofonu halka bırakarak talep ve çözüm önerilerini dinledi.

Başkan Kara, mahallelerin çöp konteyneri eksikliklerinin giderilmesi, sokak aydınlatmalarının gözden geçirilmesi, kış aylarında su baskınına karşı önlem alınması için yağmur suyu drenaj kanallarının iyileştirilmesi gibi talepleri dinledi. Bunun yanında okul çevrelerinde hız sorunun önüne geçilmesi adına kasis yapılması, sosyal alan ve etkinlik eksikliklerinin giderilmesi gibi gündelik hayata dair sosyal talepleri not aldı. Vatandaşlardan sonra tekrar söz alan Başkan Kara, "Vatandaşlarımızın katılımcı anlayış çerçevesinde belediye yönetimine aktif olarak dahil edilmesi gerekiyor. Sorunları yerinde dinleyip, çözümleri birlikte üretmemiz çok önemli. Bugün burada sorunları yerinde dinleyip notlarımızı aldık. Birim müdürlerimizle bu sorun ve talepleri öncelikli olarak ele alacak, kısa sürede çözüme kavuşturacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Niyazi Nefi Kara, Yerel Yönetim, Politika, Manavgat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Manavgat Belediye Başkanı, Mahalle Ziyaretleriyle Halkın Taleplerini Dinliyor - Son Dakika

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