Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara\'dan CHP\'ye Destek

Döşemealtı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, sosyal medya hesabından kamuoyuna seslendi. Açıklamasında parti üyeliğinin askıya alınması kararını değerlendiren Kara, yaşanan süreci "CHP'ye ve şahsına yönelik planlı bir algı operasyonunun sonucu" olarak yorumladı.

Cumhuriyet Halk Partisi ile olan bağının çocukluk yıllarına dayandığını ifade eden Kara, "Benim Cumhuriyet Halk Partililiğim daha küçücükken duvarlara 'Ecevit' yazmakla, 'Altı Ok' çizmekle başladı" sözleriyle CHP'ye olan bağlılığını vurguladı. Kara, CHP üyeliğinin askıya alınmasını, partinin üst yönetiminin olağanüstü şartlarda verdiği genel bir refleks olarak değerlendirdi.

"Cumhuriyet Halk Partisi benim ailemdir" diyen Kara, yargılama sürecinin ardından haklılıklarının ortaya çıkacağına inandığını belirterek, "Yolumuza CHP'nin temiz siyaset anlayışını benimseyen evlatları olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Açıklamasında yaşanan süreci manipülasyonlarla partiyi ve kendisini itibarsızlaştırmak isteyenlerin başarısızlığı olarak nitelendiren Kara, "Bu süreç, 'CHP'yi ve Niyazi Nefi Kara'yı itibarsızlaştırırız, belediyeyi de ele geçiririz' hayali kuranlar için büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Biz, her zamankinden daha güçlü bir şekilde dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA