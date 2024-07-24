Manavgat Belediye Başkanı Pazar Esnafıyla Buluştu

Politika

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası İstişare Toplantısı'nda pazar esnafıyla bir araya geldi.

Toplantı, Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Doğan'ın moderatörlüğünde; Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve pazar esnafının katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Burada pazar esnafının sorunları dinlenerek, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacaklar konuşuldu.

Esnafın sorunları konuşuldu

Esnafın yaşadığı sıkıntılar üzerine detaylı bir şekilde görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, özellikle Pazar yerlerinin düzenlenmesi, altyapı, devir ücreti gibi konular ele alındı. Başkan Niyazi Nefi Kara, bu konularla ilgili olarak belediye olarak yapılan çalışmaları ve planlanan projeleri detaylarıyla paylaştı. Kara, esnafın öneri ve taleplerinin dikkate alınacağını ve sorunların çözümü için hızlı adımlar atılacağını sözlerine ekledi. Başkan Kara, esnafın karşılaştığı sorunların çözümü için belediye olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, esnafın işlerini daha iyi yapabilmesi için yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını ve bu projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Kara'dan temizlik vurgusu

Tertemiz bir Manavgat hedeflediklerini söyleyen Başkan Kara, bu noktada katkı koyan vatandaşlara da teşekkür etti. Başkan Kara, "Daha önce söz verdiğimiz gibi kentin birçok konusunu birlikte yöneteceğiz. Önümüzdeki süreçte 5 yıllık strateji planımızı devreye sokacağız. Bundan sonra pazar yerlerimizde belirli aralıklarla yüz yüze görüşeceğiz. Temel hedefimiz tertemiz bir Manavgat. Nisan ayında göreve geldiğimizden bu yana akan bir çöp konteyneri, kutusu kalmadı. Yaklaşık 180 adet çöp konteyneri ve 250'nin üzerinde çöp kutusu sıfırdan imalatı yapılıp kullanıma geçirildi. Buna katkı koyan sizlere de teşekkür ediyorum. Manavgat'ta yaşayan insanlar olarak duyarlı olduğumuz sürece bunu birlikte başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA