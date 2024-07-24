Manavgat Belediye Başkanı Pazar Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Manavgat Belediye Başkanı Pazar Esnafıyla Buluştu

Manavgat Belediye Başkanı Pazar Esnafıyla Buluştu

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası İstişare Toplantısı'nda pazar esnafıyla bir araya geldi. Toplantıda pazar esnafının sorunları dinlendi ve yapılan çalışmalar konuşuldu.

24.07.2024 13:02  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası İstişare Toplantısı'nda pazar esnafıyla bir araya geldi.

Toplantı, Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Doğan'ın moderatörlüğünde; Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve pazar esnafının katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Burada pazar esnafının sorunları dinlenerek, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacaklar konuşuldu.

Esnafın sorunları konuşuldu

Esnafın yaşadığı sıkıntılar üzerine detaylı bir şekilde görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, özellikle Pazar yerlerinin düzenlenmesi, altyapı, devir ücreti gibi konular ele alındı. Başkan Niyazi Nefi Kara, bu konularla ilgili olarak belediye olarak yapılan çalışmaları ve planlanan projeleri detaylarıyla paylaştı. Kara, esnafın öneri ve taleplerinin dikkate alınacağını ve sorunların çözümü için hızlı adımlar atılacağını sözlerine ekledi. Başkan Kara, esnafın karşılaştığı sorunların çözümü için belediye olarak ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, esnafın işlerini daha iyi yapabilmesi için yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını ve bu projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Kara'dan temizlik vurgusu

Tertemiz bir Manavgat hedeflediklerini söyleyen Başkan Kara, bu noktada katkı koyan vatandaşlara da teşekkür etti. Başkan Kara, "Daha önce söz verdiğimiz gibi kentin birçok konusunu birlikte yöneteceğiz. Önümüzdeki süreçte 5 yıllık strateji planımızı devreye sokacağız. Bundan sonra pazar yerlerimizde belirli aralıklarla yüz yüze görüşeceğiz. Temel hedefimiz tertemiz bir Manavgat. Nisan ayında göreve geldiğimizden bu yana akan bir çöp konteyneri, kutusu kalmadı. Yaklaşık 180 adet çöp konteyneri ve 250'nin üzerinde çöp kutusu sıfırdan imalatı yapılıp kullanıma geçirildi. Buna katkı koyan sizlere de teşekkür ediyorum. Manavgat'ta yaşayan insanlar olarak duyarlı olduğumuz sürece bunu birlikte başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Niyazi Nefi Kara, Manavgat, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Manavgat Belediye Başkanı Pazar Esnafıyla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Erdoğan: Türkiye’de bir başıboş köpek sorunu var, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
11:33 Plajı savaş alanına çeviren iddia Linçten cankurtaranlar kurtardı Plajı savaş alanına çeviren iddia! Linçten cankurtaranlar kurtardı
11:30 Babasından sonra o da ayrıldı Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar’a veda etti Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 13:28:56. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat Belediye Başkanı Pazar Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement