Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı İtfaiyecilere Başarı Belgeleri Takdim Etti - Son Dakika
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Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı İtfaiyecilere Başarı Belgeleri Takdim Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı İtfaiyecilere Başarı Belgeleri Takdim Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa genelinde meydana gelen orman yangınlarında yoğun gayret sarf eden itfaiye personeline başarı belgesi takdim etti. İtfaiyecilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Zeyrek, ikramiye müjdesi de verdi.

27.08.2024 15:51  Güncelleme: 15:54
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa genelinde meydana gelen orman yangınlarında yoğun gayret sarf eden itfaiye personeline başarı belgesi takdim etti. İtfaiyecilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Zeyrek, ikramiye müjdesi de verdi.

Manisa il genelinde meydana gelen orman yangınlarında özveriyle çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline başarı belgesi takdim edildi. Belge törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Oğuz Murat Pınar, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, şube müdürleri ve itfaiye personeli katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen törende, itfaiyecilere başarı belgeleri Başkan Zeyrek tarafından takdim edildi.

İkramiye müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, itfaiye personeline çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Başkan Zeyrek, "Sizler günlerce uykusuz kalıp, gerekirse hayatınızı hiçe sayıp yangının içine daldınız. Keşke hiç böyle şeylere gerek kalmasa. Maalesef gerek iklim değişikliklerinden bazen de vatandaşlarımızın duyarsızlıklarından dolayı ciğerlerimiz yanıyor. Geçtiğimiz 2 ay önce Büyükşehir Belediye Meclisinden ufak da olsa ikramiye vermiştik. Bu ay tekrar meclisimizde bunu gündeme getireceğim. Sizlere tekrardan ikramiye vermek istiyorum. Çünkü siz orada mesai gözetmediniz, herhangi bir talepte bulunmadınız. Sadece orada yanan ormanlarımıza müdahale etmek adına gecelerce çalıştınız. Bazılarınız izinliydi, kendi özel aracıyla orman yangınına geldi. Bu fedakarlıktan dolayı bu belgeyi ve vereceğimiz ikramiyeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz. Ananızın ak sütü gibi sizlere helal olsun. Bu birlikteliğimiz devam edecek ve inşallah hep iyi günlerde bir araya geleceğiz. Emeklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı İtfaiyecilere Başarı Belgeleri Takdim Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı İtfaiyecilere Başarı Belgeleri Takdim Etti - Son Dakika
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