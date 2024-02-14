Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Salihli\'de Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Gün boyu Salihli'de esnaf ve vatandaşlarla buluşacak olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye hizmet binası önünde karşılandı. Kendisini ilgiyle karşılayan ilçe sakinleri, partililer ve mahalle muhtarlarıyla tek tek selamlaşan Başkan Ergün, daha sonra Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli programına günün erken saatlerinde başladı. Başkan Ergün, Salihli Belediyesi hizmet binası önünde, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Halil Tüfek, AK Parti İlçe Başkanı Osman Aksoy, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Fatih İşlek, İlçe KAÇEP Başkanı Esra Temel, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Çalışkan, belediye meclis üyeleri, mahalle Muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Hemşerileri ile tek tek selamlaşan Başkan Ergün, daha sonra Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti paylaşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salihli adına ilçemizde yapılan tüm yatırımlar için teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi'nin gücünü Salihli'mizde yansıttık. Hep birlikte Salihli'mizi belirli bir noktaya getirdik. Arkamızda Cumhur ittifakının gücünü hissettik" dedi.

Kendisini ilgiyle karşılayan ilçe sakinlerine teşekkürlerini paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de "Salihli'de olmaktan çok mutluyum. Tüm hemşerilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Salihli'mize çok hizmet yaptık. Zeki başkanımla beraber elimizde geleni yapmanın çabası içerisinde olduk. Rabbim bundan sonra da yapmayı nasip etsin. Kirli siyasetten uzak olarak çalışıyoruz" dedi.

7 kilometrelik yeni isale hattının çalışmalarını inceledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli programı kapsamında Bahçecik Doğal Kaynak Suyunu daha sağlıklı ve yüksek verimde Salihli ilçe merkezine taşımak amacıyla döşenecek olan 7 kilometrelik çelik isale hattında yürütülecek olan çalışmaları yerinde inceledi. 100 milyon TL bedelle yapılacak olan çelik isale hattında ilk sembolik kaynağı yapan Başkan Ergün, "Bahçecik Doğal Kaynak Suyunu daha sağlıklı ve yüksek verimde Salihli ilçe merkezine taşımak için 1980'li yıllarda döşenen mevcut hattın yerine 7 kilometre yeni isale hattı döşeyeceğiz. Salihli'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

100 milyon TL'lik dev yatırım

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Bahçecik Doğal Kaynak Suyunu daha yüksek verimde ilçe merkezine taşımak amacıyla 7 kilometrelik çelik isale hattı çalışması gerçekleştireceğiz. Çok uzun bir süreçten geliyoruz. İlk olarak kaynaklarımızı ölçtük, tahsislerini aldık ve son olarak gerekli izinleri aldıktan sonra 22 milyon TL bedelle boru alım ihalemizi de gerçekleştirdik. 27 Şubat tarihinde ise yapım ihalemiz var. Toplamda 100 milyon TL'yi geçecek dev bir yatırım olacak. Salihli'nin üçte birine yakını doğal kaynak suyunu kullanıyor ama artık Salihli ilçe merkezinin tamamına Bahçecik Doğal Kaynak Suyunu temin edeceğiz. Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA